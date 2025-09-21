НАЧАЛЬНИК УГАИ МВД АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С КОЛЛЕГОЙ ИЗ ЧЕЧНИ

Сухум. 21 сентября 2025. Абхазия-Информ . В городе Грозном прошла встреча начальника УГАИ МВД Дамея Авидзба с главой УГИБДД МВД РФ по Чеченской Республике Идрисом Черхиговым. В ходе встречи коллеги обсудили вопросы возможного взаимодействия, в частности – обмен опытом, а также возможность выезда сотрудников УГАИ МВД Абхазии в Чеченскую Республику с целью повышения квалификации.

Кроме того, речь шла о работе Госавтоинспекции в части фото и видео фиксации правонарушений и привлечения водителей к административной ответственности. Авидзба и Черхигов так же обсудили ряд других вопросов по дальнейшему сотрудничеству.

Об этом сообщает сайт МВД.