ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛА НИЖЕГОРОДСКИЙ БАЛЕТ «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»

Сухум. 21 сентября 2025. Абхазия-Информ. В рамках культурной программы делегация из Абхазии во главе с вице-премьером, и.о.председателя Госкомитета РА по делам молодежи и спорта Таращем Хагба посетила Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А.С. Пушкина. Гости посмотрели знаменитый балет Петра Чайковского «Лебединое озеро».