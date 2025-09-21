 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛА НИЖЕГОРОДСКИЙ БАЛЕТ «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛА НИЖЕГОРОДСКИЙ БАЛЕТ «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»

Сухум. 21 сентября 2025. Абхазия-Информ. В рамках культурной программы делегация из Абхазии во главе с вице-премьером, и.о.председателя Госкомитета РА по делам молодежи и спорта Таращем Хагба посетила Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А.С. Пушкина. Гости посмотрели знаменитый балет Петра Чайковского «Лебединое озеро».

Особую значимость вечеру придало то, что в составе труппы театра в этот вечер выступала балерина из Абхазии, Кристина Чкотуа.

