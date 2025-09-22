29 СЕНТЯБРЯ НАЧНЕТСЯ ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Сухум. 22 сентября 2025. Абхазия-Информ . 8 ноября в Абхазии состоятся выборы в органы местного самоуправления. В соответствии со статьей 18 закона «О выборах в органы местного самоуправления Республики Абхазия» выдвижение кандидатов в депутаты начинается за 40 дней до выборов и заканчивается за 20 дней до выборов: с 29 сентября по 19 октября.

Кандидатов в депутаты могут выдвигать избирательные объединения и инициативные группы избирателей.

Избирательные объединения вправе выдвинуть одного кандидата по одному избирательному округу, на территории которого они действуют.

Собрание избирательного объединения коллективов предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений, избирателей по месту жительства правомочно, если на нем присутствует не менее 50 избирателей.

При выдвижении кандидатов в депутаты Собрания от группы избирателей необходимо создание инициативной группы в количестве не менее 5 человек.

Группа избирателей проходит регистрацию в соответствующей избирательной комиссии города, района, города в районе, поселка, села.

Для выдвижения кандидата в депутаты Собрания города, района, города в районе от группы избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 50, но не более 70 подписей избирателей округа, а для выдвижения кандидата в члены Собрания поселка, села – не менее 10 подписей.