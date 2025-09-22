В АБХАЗИИ ОТМЕТИЛИ РОСТ ТУРИЗМА ПОСЛЕ ЗАПУСКА АВИАСООБЩЕНИЯ С РФ

Сухум. 22 сентября 2025. Абхазия-Информ . Власти Абхазии оценили туристические преимущества от восстановления авиасообщения с РФ. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба сообщил, что восстановленное между РФ и республикой авиасообщение благоприятно отразилось на росте туризма.

«Говорить о преимуществах авиасообщения можно долго, и оценку этому событию дают люди, которые в том числе прилетают на отдых в нашу страну и приземляются в сухумском аэропорту. Восстановление авиасообщения способствует развитию экономики, а если говорить о туризме, то дало резкий импульс в этом направлении», – сказал Владимир Делба.

Он также позитивно отозвался о поезде «Диоскурия», который связывает Сухум и Имеретинский курорт Сочи с 1 мая. По словам главы правительства республики, проект стоит по востребованности на одному уровне с открывшейся той же весной воздушной гаванью.

Напомним, что авиасообщение между РФ и Абхазией было запущено 1 мая этого года.