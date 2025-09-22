 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В АБХАЗИИ ОТМЕТИЛИ РОСТ ТУРИЗМА ПОСЛЕ ЗАПУСКА АВИАСООБЩЕНИЯ С РФ

Новости Понедельник, 22 сентября 2025 22:07
В АБХАЗИИ ОТМЕТИЛИ РОСТ ТУРИЗМА ПОСЛЕ ЗАПУСКА АВИАСООБЩЕНИЯ С РФ

Сухум. 22 сентября 2025. Абхазия-Информ. Власти Абхазии оценили туристические преимущества от восстановления авиасообщения с РФ. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба сообщил, что восстановленное между РФ и республикой авиасообщение благоприятно отразилось на росте туризма.

«Говорить о преимуществах авиасообщения можно долго, и оценку этому событию дают люди, которые в том числе прилетают на отдых в нашу страну и приземляются в сухумском аэропорту. Восстановление авиасообщения способствует развитию экономики, а если говорить о туризме, то дало резкий импульс в этом направлении», – сказал Владимир Делба.

Он также позитивно отозвался о поезде «Диоскурия», который связывает Сухум и Имеретинский курорт Сочи с 1 мая. По словам главы правительства республики, проект стоит по востребованности на одному уровне с открывшейся той же весной воздушной гаванью.

Напомним, что авиасообщение между РФ и Абхазией было запущено 1 мая этого года.

