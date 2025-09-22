Сухум. 22 сентября 2025. Абхазия-Информ . Абхазия открывает авиарейсы в Уфу и Нальчик. Министр экономики республики Теймураз Миквабия подтвердил получение всех нужных разрешений. Теперь власти ищут авиакомпании, которые запустят эти направления. Также нужно убедиться, что пассажиров будет достаточно для регулярных полетов.

Это часть более широкой программы по развитию авиасообщения Абхазии с российскими городами. Кроме Уфы и Нальчика уже одобрили еще несколько направлений.

Для жителей Башкортостана это может стать удобным способом добраться на черноморские курорты без пересадок через Москву.