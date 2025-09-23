 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
В АБХАЗИИ РАССМАТРИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЯМОГО СООБЩЕНИЯ С ПОРТАМИ СИРИИ

Вторник, 23 сентября 2025
Сухум. 23 сентября 2025. Абхазия-Информ. В Абхазии рассматривают перспективу запуска прямых морских перевозок с портами Сирии, сообщил ТАСС министр экономики республики Теймураз Миквабия. Стороны детально прорабатывают возможности в сфере логистики и транспорта.

«У нас уже подписан ряд соглашений [с Сирийской Арабской Республикой] на уровне правительств и на уровне ведомств, с коллегами также прорабатываем вопросы транспортно-логистических связей. В будущем, безусловно, будем поднимать вопрос авиасообщения, потому что в Дамаске функционирует аэропорт», – сказал министр.

Миквабия уверен в том, что прямое морское сообщение между Абхазией и Сирией будет выгодно обеим странам. Глава Минэкономики отметил, что в рамках 62-й Международной дамасской ярмарки, в которой участвовали представители Абхазии, состоялись рабочие переговоры с министром экономики и торговли, министром культуры и министром туризма Сирии.

Сирия признала независимость Абхазии в мае 2018 года, после чего между странами были установлены дипломатические отношения.

АБХАЗИЯ ОТКРЫВАЕТ АВИАРЕЙСЫ В УФУ И НАЛЬЧИК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ АБХАЗИИ ОТКРОЕТСЯ 1 ОКТЯБРЯ
