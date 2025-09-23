В АБХАЗИИ РАССМАТРИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЯМОГО СООБЩЕНИЯ С ПОРТАМИ СИРИИ

Сухум. 23 сентября 2025. Абхазия-Информ . В Абхазии рассматривают перспективу запуска прямых морских перевозок с портами Сирии, сообщил ТАСС министр экономики республики Теймураз Миквабия. Стороны детально прорабатывают возможности в сфере логистики и транспорта.

«У нас уже подписан ряд соглашений [с Сирийской Арабской Республикой] на уровне правительств и на уровне ведомств, с коллегами также прорабатываем вопросы транспортно-логистических связей. В будущем, безусловно, будем поднимать вопрос авиасообщения, потому что в Дамаске функционирует аэропорт», – сказал министр.

Миквабия уверен в том, что прямое морское сообщение между Абхазией и Сирией будет выгодно обеим странам. Глава Минэкономики отметил, что в рамках 62-й Международной дамасской ярмарки, в которой участвовали представители Абхазии, состоялись рабочие переговоры с министром экономики и торговли, министром культуры и министром туризма Сирии.

Сирия признала независимость Абхазии в мае 2018 года, после чего между странами были установлены дипломатические отношения.