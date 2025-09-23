ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ АБХАЗИИ ОТКРОЕТСЯ 1 ОКТЯБРЯ

Сухум. 23 сентября 2025. Абхазия-Информ . После пожара здание ЦВЗ было полностью отремонтировано и модернизировано. Как сообщила директор Эльвира Арсалия, теперь выставочные залы располагаются не только на первом, но и на втором этаже – в бывшем хранилище картин.

«Залы оборудованы по современным техническим стандартам – с контролем климата, освещения и безопасности. Это единственный зал в Абхазии, который сегодня способен принимать произведения искусства очень высокой категории и обеспечивать их сохранность», – отметила Арсалия.

В процессе ремонта были раскрыты исторические фрагменты стен. Часть из них решено сохранить как элемент архитектурного облика.

«Эти стены очень красивые. Это общемировая практика – оставлять такие элементы в зоне входа. Мы сделали их изюминкой и подчеркнули историческую направленность здания», – подчеркнула директор.

Также в зале появилось два новых хранилища для постоянной коллекции.

Открытие состоится выставкой «Под южным небом», в которую вошли 30 произведений из федеральных музеев России, включая работы Александра Дейнеки, Никанора Чернецова и театральные эскизы князя Александра Чачба-Шервашидзе.