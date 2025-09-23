В СУХУМСКОМ РАЙОНЕ УСТРАНЯЮТ ПОСЛЕДСТВИЯ ЛИВНЕЙ
Сухум. 23 сентября 2025. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухумского района Алхас Читанава посетил село Дзыгута, пострадавшее дважды за последние две недели от сильных ливней.
Ливнем серьезно повреждены улицы Кирова, Речная, Шаумян, Вавилова, Зеленая, Синопское ущелье и подъезд к мосту. Частично движение восстановлено, но для полного ремонта нужны масштабные работы.
Особое внимание уделено самым пострадавшим улицам – Подгорной, Вавилова и Синопскому ущелью.
Помощь окажет Кяласурская промышленная компания – безвозмездно предоставит инертный материал.
Кроме дорог, пострадали дома жителей, которым также будет оказана помощь в восстановлении.
