 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМСКОМ РАЙОНЕ УСТРАНЯЮТ ПОСЛЕДСТВИЯ ЛИВНЕЙ

Новости Вторник, 23 сентября 2025 17:50
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМСКОМ РАЙОНЕ УСТРАНЯЮТ ПОСЛЕДСТВИЯ ЛИВНЕЙ

Сухум. 23 сентября 2025. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухумского района Алхас Читанава посетил село Дзыгута, пострадавшее дважды за последние две недели от сильных ливней.

Ливнем серьезно повреждены улицы Кирова, Речная, Шаумян, Вавилова, Зеленая, Синопское ущелье и подъезд к мосту. Частично движение восстановлено, но для полного ремонта нужны масштабные работы.

Особое внимание уделено самым пострадавшим улицам – Подгорной, Вавилова и Синопскому ущелью.

Помощь окажет Кяласурская промышленная компания – безвозмездно предоставит инертный материал.

Кроме дорог, пострадали дома жителей, которым также будет оказана помощь в восстановлении.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 23 сентября 2025 17:52

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ АБХАЗИИ ОТКРОЕТСЯ 1 ОКТЯБРЯ В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ ПОДДЕРЖАЛИ ВНЕДРЕНИЕ ИНСТИТУТА НАСТАВНИЧЕСТВА В ШКОЛАХ АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.