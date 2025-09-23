В СУХУМСКОМ РАЙОНЕ УСТРАНЯЮТ ПОСЛЕДСТВИЯ ЛИВНЕЙ

Сухум. 23 сентября 2025. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухумского района Алхас Читанава посетил село Дзыгута, пострадавшее дважды за последние две недели от сильных ливней.

Ливнем серьезно повреждены улицы Кирова, Речная, Шаумян, Вавилова, Зеленая, Синопское ущелье и подъезд к мосту. Частично движение восстановлено, но для полного ремонта нужны масштабные работы.