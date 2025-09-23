В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ ПОДДЕРЖАЛИ ВНЕДРЕНИЕ ИНСТИТУТА НАСТАВНИЧЕСТВА В ШКОЛАХ АБХАЗИИ

Сухум. 23 сентября 2025. Абхазия-Информ . Заведующая отделом образования Гулрыпшского района Щазина Эмсых считает, что программа позволит оказывать дополнительную помощь учителям и директорам в вопросах патриотического воспитания, опираясь на историю, культуру, традиции и обычаи абхазского народа.

«Эта работа ведется в школах Абхазии на достаточно хорошем уровне, нужно отдать должное нашим учителям. Но, несмотря на это, появится дополнительное подспорье. Лишних людей в образовании в школе не бывает, поэтому очень важно, что будет еще один дополнительный штат в помощь учителям», – отметила она.

Родительница Виталия Ферзба уверена, что такое новшество, как наставничество в школе, развивает патриотические мотивы детей, положительно влияет на знание истории, Апсуара и воспитание любви к родине.

«Это очень важно. Ведь то, что мы привьем в детстве нашим детям, то и будет сопровождать их по жизни», – подчеркнула она.

Ранее министр просвещения Хана Гунба отмечала, что система наставничества предполагает появление в каждой школе педагога-наставника, занимающегося воспитательной работой в образовательной системе и внедрением, традиционного культурного компонента.