ПОЕЗД «ДИОСКУРИЯ» БЫЛ ВОСТРЕБОВАН ЛЕТОМ НА 100%
Новости Вторник, 23 сентября 2025 17:55
Сухум. 23 сентября 2025. Абхазия-Информ. Глава Минэкономики Абхазии Теймураз Миквабия рассказал о популярности среди туристов нового электропоезда «Диоскурия», который был впервые запущен 1 мая из Сириуса в Сухум.
«На протяжении всего курортного сезона заполняемость поездов вне зависимости от того, в какое время суток они приходят, составляет стабильно выше 80%, а в пик сезона – июле и августе – практически достигает 100%», – сказал министр.
Он отметил, что электропоезд из РФ в Абхазию упростил поездки как для российских путешественников, так и для жителей республики, передает ТАСС.
Последнее от Super User
- В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ ПОДДЕРЖАЛИ ВНЕДРЕНИЕ ИНСТИТУТА НАСТАВНИЧЕСТВА В ШКОЛАХ АБХАЗИИ
- В СУХУМСКОМ РАЙОНЕ УСТРАНЯЮТ ПОСЛЕДСТВИЯ ЛИВНЕЙ
- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ АБХАЗИИ ОТКРОЕТСЯ 1 ОКТЯБРЯ
- В АБХАЗИИ РАССМАТРИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЯМОГО СООБЩЕНИЯ С ПОРТАМИ СИРИИ
- АБХАЗИЯ ОТКРЫВАЕТ АВИАРЕЙСЫ В УФУ И НАЛЬЧИК