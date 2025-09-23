 

ПОЕЗД «ДИОСКУРИЯ» БЫЛ ВОСТРЕБОВАН ЛЕТОМ НА 100%

Новости Вторник, 23 сентября 2025 17:55
Сухум. 23 сентября 2025. Абхазия-Информ. Глава Минэкономики Абхазии Теймураз Миквабия рассказал о популярности среди туристов нового электропоезда «Диоскурия», который был впервые запущен 1 мая из Сириуса в Сухум.

«На протяжении всего курортного сезона заполняемость поездов вне зависимости от того, в какое время суток они приходят, составляет стабильно выше 80%, а в пик сезона – июле и августе – практически достигает 100%», – сказал министр.

Он отметил, что электропоезд из РФ в Абхазию упростил поездки как для российских путешественников, так и для жителей республики, передает ТАСС.

