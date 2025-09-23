НОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ПОЯВИЛАСЬ В СЕЛЕ ПСХУ

Сухум. 23 сентября 2025. Абхазия-Информ . Работы по строительству новой детской площадки в селе Псху выполнены специалистами УКС по поручению президента Бадры Гунба, сообщили в администрации Сухумского района.

С просьбой о создании игровой зоны жители обратились к главе государства во время его визита в село в июле этого года.

Пользоваться современным пространством для детского досуга смогут 26 школьников и 15 дошкольников.