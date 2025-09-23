НОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ПОЯВИЛАСЬ В СЕЛЕ ПСХУ
Новости Вторник, 23 сентября 2025 17:59
Сухум. 23 сентября 2025. Абхазия-Информ. Работы по строительству новой детской площадки в селе Псху выполнены специалистами УКС по поручению президента Бадры Гунба, сообщили в администрации Сухумского района.
С просьбой о создании игровой зоны жители обратились к главе государства во время его визита в село в июле этого года.
Пользоваться современным пространством для детского досуга смогут 26 школьников и 15 дошкольников.
Последнее от Super User
- ПОЕЗД «ДИОСКУРИЯ» БЫЛ ВОСТРЕБОВАН ЛЕТОМ НА 100%
- В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ ПОДДЕРЖАЛИ ВНЕДРЕНИЕ ИНСТИТУТА НАСТАВНИЧЕСТВА В ШКОЛАХ АБХАЗИИ
- В СУХУМСКОМ РАЙОНЕ УСТРАНЯЮТ ПОСЛЕДСТВИЯ ЛИВНЕЙ
- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ АБХАЗИИ ОТКРОЕТСЯ 1 ОКТЯБРЯ
- В АБХАЗИИ РАССМАТРИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЯМОГО СООБЩЕНИЯ С ПОРТАМИ СИРИИ