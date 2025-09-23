ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2026 ГОД СОСТАВИТ 250 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 23 сентября 2025. Абхазия-Информ . 250 млн рублей составит финансирование программы развития сельского хозяйства Абхазии на 2026 год, сообщил в эфире радио Sputnik министр сельского хозяйства республики Беслан Джопуа. По его словам, работа над документом практически завершена. Объем финансирования увеличится на 100 млн рублей по сравнению с 2025 годом.

Кроме того, Минсельхоз разрабатывает предложения по поддержке фермеров и предпринимателей, работающих в аграрной сфере.

Первым шагом станет подготовка документа, определяющего круг получателей господдержки. В этом министерству помогут районные администрации.

В список также войдут предприниматели, получавшие помощь от Минсельхоза за последние четыре года.

Ранее президент Бадра Гунба поручил Минсельхозу до 10 ноября утвердить ведомственную целевую программу «Развитие сельского хозяйства на 2026 год» и представить предложения по поддержке фермерских хозяйств и сельских предпринимателей.