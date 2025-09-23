 

МИНСЕЛЬХОЗ ПРОВЕДЕТ ВСТРЕЧУ С ФЕРМЕРАМИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА АБХАЗИИ

Новости Вторник, 23 сентября 2025 21:17
МИНСЕЛЬХОЗ ПРОВЕДЕТ ВСТРЕЧУ С ФЕРМЕРАМИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА АБХАЗИИ

Сухум. 23 сентября 2025. Абхазия-Информ. Во исполнение поручения Президента Республики Абхазия от 27.09.2025 г. № 11-П Министерство сельского хозяйства организует рабочую встречу с представителями сельхозотрасли. Мероприятие состоится 25 сентября 2025 года.

Основная тема для обсуждения:

Разработка и реализация мер государственной поддержки сельскохозяйственных производителей.

Ответы на актуальные вопросы, связанные с развитием агробизнеса в республике.

Минсельхоз приглашает фермеров и сельхозпроизводителей принять активное участие в диалоге для выработки эффективных решений.

Для уточнения места и времени проведения, а также для регистрации просьба обращаться по телефону: +7 940 767-77-67 Беслан Миронович.

