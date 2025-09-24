 

Новости Среда, 24 сентября 2025 20:11
Сухум. 24 сентября 2025. Абхазия-Информ. Правила должны соблюдаться всеми участниками дорожного движения – такое поручение сотрудникам Министерства внутренних дел дал Президент Бадра Гунба. Особое внимание глава государства акцентировал на незаконное использование специальных сигналов правительственными автомобилями.

Рейдовые мероприятия проходили при участии сотрудников государственной службы охраны. Правоохранители уделяли особое внимание автомобилям, пренебрегающим правилами дорожного движения – использующим запрещенные специальные средства и тонированные лобовые стекла.

Все выявленные правонарушения были устранены на месте.

Контроль за ходом рейдовых мероприятий осуществляли лично вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут, временно исполняющий обязанности начальника ГСО Нарсоу Гунба.

Руководители силовых структур отмечают, что чиновники различного ранга должны собственным поведением показывать пример соблюдения элементарных правил дорожного движения.

Всего, в ходе рейда было проверено 14 автомобилей за государственными автомобильными номерами серии три «А».

Все данные по выявленным нарушителям будут систематизироваться и своевременно предоставляться руководству страны.

Об этом сообщает сайт МВД.

