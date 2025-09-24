В ГАЛЕ ВЫЯВИЛИ МАСТЕРСКУЮ ПО РЕМОНТУ МАЙНИНГ-ОБОРУДОВАНИЯ

Сухум. 24 сентября 2025. Абхазия-Информ . В г. Гал в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий выявлена мастерская по ремонту оборудования для добычи криптовалюты. Мастерская размещалась по месту жительства Джобава Элгуджы Давидовича.

Сотрудники отдела внутренних дел по Галскому району и Таможенного комитета Абхазии изъяли майнинг-аппараты в количестве 12 единиц, а также комплектующие к таковым.

Все оборудование передано в Госстандарт Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт МВД.