В ГАЛЕ ВЫЯВИЛИ МАСТЕРСКУЮ ПО РЕМОНТУ МАЙНИНГ-ОБОРУДОВАНИЯ
Новости Среда, 24 сентября 2025 20:08
Сухум. 24 сентября 2025. Абхазия-Информ. В г. Гал в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий выявлена мастерская по ремонту оборудования для добычи криптовалюты. Мастерская размещалась по месту жительства Джобава Элгуджы Давидовича.
Сотрудники отдела внутренних дел по Галскому району и Таможенного комитета Абхазии изъяли майнинг-аппараты в количестве 12 единиц, а также комплектующие к таковым.
Все оборудование передано в Госстандарт Республики Абхазия.
Об этом сообщает сайт МВД.
