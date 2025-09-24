 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ

Новости Среда, 24 сентября 2025 20:06
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ

Сухум. 24 сентября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба принял делегацию Союза женщин России. Во встрече приняла участие председатель Союза женщин Абхазии Виктория Хурхумал. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества, обмена опытом и укрепления связей между абхазскими и российскими женщинами, а также реализация совместных проектов.

Участники встречи рассказали президенту о Круглом столе, посвященном партнерству Союза женщин Абхазии и России, который прошел на днях в Сухуме.

Президент подчеркнул, что государство высоко ценит роль женщины во всех ключевых сферах – в политике, общественной, культурной и социальной жизни. Глава государства отметил, что женщины не только являются хранительницами домашнего очага, но и активно участвуют в жизни государства, укрепляя и развивая его.

Бадра Гунба подчеркнул, что партнерство Союза женщин Абхазии и Союза женщин России имеет большое значение. По словам Президента, такие взаимодействия, направленные на укрепление сотрудничества и взаимопонимания, способствуют развитию прочных связей между гражданами двух стран.

Председатель Союза женщин Абхазии Виктория Хурхумал отметила, что организация за короткое время провела значимые мероприятия, наладила международные контакты и намерена реализовать идеи круглого стола с Союзом женщин России, способствуя дальнейшему развитию сотрудничества.

Представители Союза женщин России поблагодарили за теплый прием и отметили, что взаимодействие с Союзом женщин Абхазии имеет большие перспективы. Они также сообщили о планировании совместных проектов, которые будут полезны как для Абхазии, так и для России.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 24 сентября 2025 20:08

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « «КОМАНДА АБХАЗИИ» ПРИГЛАШАЕТ НА УНИКАЛЬНЫЙ КВЕСТ-ЗАБЕГ «ДОРОГА ДИОСКУРОВ» В ГАЛЕ ВЫЯВИЛИ МАСТЕРСКУЮ ПО РЕМОНТУ МАЙНИНГ-ОБОРУДОВАНИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.