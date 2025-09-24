Сухум. 24 сентября 2025. Абхазия-Информ . Президент Абхазии Бадра Гунба принял делегацию Союза женщин России. Во встрече приняла участие председатель Союза женщин Абхазии Виктория Хурхумал. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества, обмена опытом и укрепления связей между абхазскими и российскими женщинами, а также реализация совместных проектов.

Участники встречи рассказали президенту о Круглом столе, посвященном партнерству Союза женщин Абхазии и России, который прошел на днях в Сухуме.

Президент подчеркнул, что государство высоко ценит роль женщины во всех ключевых сферах – в политике, общественной, культурной и социальной жизни. Глава государства отметил, что женщины не только являются хранительницами домашнего очага, но и активно участвуют в жизни государства, укрепляя и развивая его.

Бадра Гунба подчеркнул, что партнерство Союза женщин Абхазии и Союза женщин России имеет большое значение. По словам Президента, такие взаимодействия, направленные на укрепление сотрудничества и взаимопонимания, способствуют развитию прочных связей между гражданами двух стран.

Председатель Союза женщин Абхазии Виктория Хурхумал отметила, что организация за короткое время провела значимые мероприятия, наладила международные контакты и намерена реализовать идеи круглого стола с Союзом женщин России, способствуя дальнейшему развитию сотрудничества.

Представители Союза женщин России поблагодарили за теплый прием и отметили, что взаимодействие с Союзом женщин Абхазии имеет большие перспективы. Они также сообщили о планировании совместных проектов, которые будут полезны как для Абхазии, так и для России.