«КОМАНДА АБХАЗИИ» ПРИГЛАШАЕТ НА УНИКАЛЬНЫЙ КВЕСТ-ЗАБЕГ «ДОРОГА ДИОСКУРОВ»

Сухум. 24 сентября 2025. Абхазия-Информ . 27 сентября в столице Абхазии состоится спортивно-массовое мероприятие – квест-забег «Дорога Диоскуров», посвященный Дню освобождения Сухума. Мероприятие стартует на площади Свободы, а финиширует на платформе ГУМа.

Формат квеста сочетает физическую активность с интеллектуальными заданиями, что позволяет участникам не только проверить силы, но и интересно провести время. Благодаря забегу каждый житель увидит доступность и важность занятий спортом.

Программа следующая:

08:00 – начало регистрации участников на площади Свободы;

09:00 – старт забега;

11:00-13:00 – ярмарка и мастер-классы на платформе ГУМа.