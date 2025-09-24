«КОМАНДА АБХАЗИИ» ПРИГЛАШАЕТ НА УНИКАЛЬНЫЙ КВЕСТ-ЗАБЕГ «ДОРОГА ДИОСКУРОВ»
Сухум. 24 сентября 2025. Абхазия-Информ. 27 сентября в столице Абхазии состоится спортивно-массовое мероприятие – квест-забег «Дорога Диоскуров», посвященный Дню освобождения Сухума. Мероприятие стартует на площади Свободы, а финиширует на платформе ГУМа.
Формат квеста сочетает физическую активность с интеллектуальными заданиями, что позволяет участникам не только проверить силы, но и интересно провести время. Благодаря забегу каждый житель увидит доступность и важность занятий спортом.
Программа следующая:
08:00 – начало регистрации участников на площади Свободы;
09:00 – старт забега;
11:00-13:00 – ярмарка и мастер-классы на платформе ГУМа.
Последнее от Super User
- В ГАЛЕ ВЫЯВИЛИ МАСТЕРСКУЮ ПО РЕМОНТУ МАЙНИНГ-ОБОРУДОВАНИЯ
- ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ
- ОБСУДИЛИ ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ СУББОТНИКА
- В СУХУМЕ ПРОШЕЛ СЕМИНАР «ВЫСТРАИВАЕМ ПАРТНЕРСТВО, ОБЪЕДИНЯЯ РЕСУРСЫ»
- ДМИТРИЙ ГВАЗАВА ЗАВОЕВАЛ БРОНЗУ В ЧЕМПИОНАТЕ GT WORLD CHALLENGE EUROPE