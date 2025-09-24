ОБСУДИЛИ ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ СУББОТНИКА
Сухум. 24 сентября 2025. Абхазия-Информ. Организацию и проведение на территории Сухума акции «Республиканский экологический субботник» обсудили в ходе совещания в столичной мэрии. В нем приняли участие заместители главы администрации Инал Авидзба и Константин Тарба, начальники управлений.
Ранее глава Администрации города Тимур Агрба подписал распоряжение об организации и проведении на территории города Сухум акции «Республиканский экологический субботник».
Акция будет проведена 26 сентября в целях наведения санитарного порядка и благоустройства территории города Сухум.
Распоряжением создан городской штаб по организации работ и проведению акции. Начальникам муниципальных учреждений Администрации города поручено привлечь население к участию в акции, а также рекомендовать владельцам частной собственности провести санитарную уборку закрепленных территорий.
Департаменту экономики и транспорта поручено рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям организовать и провести работы по уборке и благоустройству на закрепленных территориях.
Администрация города Сухум обращается к государственным учреждениям и организациям, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и жителям принять участие в акции.
Департамент ЖКХ выступит ответственными за организацию и обеспечение участников акции мешками для сбора мусора, инвентарём, перчатками, транспортом для вывоза и размещения ТБО на полигоне.
Последнее от Super User
- В СУХУМЕ ПРОШЕЛ СЕМИНАР «ВЫСТРАИВАЕМ ПАРТНЕРСТВО, ОБЪЕДИНЯЯ РЕСУРСЫ»
- ДМИТРИЙ ГВАЗАВА ЗАВОЕВАЛ БРОНЗУ В ЧЕМПИОНАТЕ GT WORLD CHALLENGE EUROPE
- ОБСУДИЛИ ПРОГРАММУ ОТКРЫТИЯ «МЫКУАШТА»
- 30 СЕНТЯБРЯ В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
- ВЛАДИМИР ДЕЛБА: СТАНИСЛАВ ЛАКОБА БЫЛ ОДНИМ ИЗ ЗНАЧИМЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АБХАЗСКОГО НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ