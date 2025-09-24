 

ОБСУДИЛИ ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ СУББОТНИКА

Среда, 24 сентября 2025 13:59
ОБСУДИЛИ ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ СУББОТНИКА

Сухум. 24 сентября 2025. Абхазия-Информ. Организацию и проведение на территории Сухума акции «Республиканский экологический субботник» обсудили в ходе совещания в столичной мэрии. В нем приняли участие заместители главы администрации Инал Авидзба и Константин Тарба, начальники управлений.

Ранее глава Администрации города Тимур Агрба подписал распоряжение об организации и проведении на территории города Сухум акции «Республиканский экологический субботник».

Акция будет проведена 26 сентября в целях наведения санитарного порядка и благоустройства территории города Сухум.

Распоряжением создан городской штаб по организации работ и проведению акции. Начальникам муниципальных учреждений Администрации города поручено привлечь население к участию в акции, а также рекомендовать владельцам частной собственности провести санитарную уборку закрепленных территорий.

Департаменту экономики и транспорта поручено рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям организовать и провести работы по уборке и благоустройству на закрепленных территориях.

Администрация города Сухум обращается к государственным учреждениям и организациям, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и жителям принять участие в акции.

Департамент ЖКХ выступит ответственными за организацию и обеспечение участников акции мешками для сбора мусора, инвентарём, перчатками, транспортом для вывоза и размещения ТБО на полигоне.

