В СУХУМЕ ПРОШЕЛ СЕМИНАР «ВЫСТРАИВАЕМ ПАРТНЕРСТВО, ОБЪЕДИНЯЯ РЕСУРСЫ»

Новости Среда, 24 сентября 2025 13:56
Сухум. 24 сентября 2025. Абхазия-Информ. Союз женщин России и Абхазии провели в Сухуме серию мероприятий, посвященных обмену опытом и поиску новых возможностей сотрудничества. Ключевым событием стал семинар «Выстраиваем партнерство, объединяя ресурсы».

Участники поделились эффективными инструментами для развития женских инициатив.

Заместитель Председателя Совета Ассоциации Добро.рф, Мария Афонина, представила экосистему Добро.рф, подчеркнув роль женщин в волонтерстве: «Женщинам от природы свойственно поведение поддержки, заботы, наставничество, милосердие и эмпатия. Женщины более склонны к поиску взаимовыгодных решений и партнерству».

Афонина отметила, что на портале Добро.рф зарегистрировано 8,65 млн волонтеров, 69% из которых – женщины, и женщины чаще мужчин участвуют в благотворительности.

