ДМИТРИЙ ГВАЗАВА ЗАВОЕВАЛ БРОНЗУ В ЧЕМПИОНАТЕ GT WORLD CHALLENGE EUROPE
Сухум. 24 сентября 2025. Абхазия-Информ. В минувшие выходные, на знаменитой испанской трассе Circuit Ricardo Tormo в Валенсии, завершился финальный этап GT World Challenge Europe Sprint Cup. В напряженной борьбе наш соотечественник Дмитрий Гвазава и его команда Imperiale Racing завоевали бронзовые медали чемпионата в своем классе.
«По итогам сезона мы стали бронзовыми призерами европейского чемпионата GT WORLD CHALLENGE. Достойный результат получился», – поделился Дмитрий своими впечатлениями от финала.
GT World Challenge Europe считается главным GT-чемпионатом континента: на легендарных трассах Европы сражаются сильнейшие команды и производители – Ferrari, Porsche, Mercedes-AMG, Audi, Lamborghini и другие.
Завоевание бронзовых медалей в таком соревновании подчёркивает высокий уровень мастерства и амбиций экипажа.
Торжественная церемония награждения состоится 22 ноября в Венеции.
