 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ДМИТРИЙ ГВАЗАВА ЗАВОЕВАЛ БРОНЗУ В ЧЕМПИОНАТЕ GT WORLD CHALLENGE EUROPE

Новости Среда, 24 сентября 2025 13:53
ДМИТРИЙ ГВАЗАВА ЗАВОЕВАЛ БРОНЗУ В ЧЕМПИОНАТЕ GT WORLD CHALLENGE EUROPE

Сухум. 24 сентября 2025. Абхазия-Информ. В минувшие выходные, на знаменитой испанской трассе Circuit Ricardo Tormo в Валенсии, завершился финальный этап GT World Challenge Europe Sprint Cup. В напряженной борьбе наш соотечественник Дмитрий Гвазава и его команда Imperiale Racing завоевали бронзовые медали чемпионата в своем классе.

«По итогам сезона мы стали бронзовыми призерами европейского чемпионата GT WORLD CHALLENGE. Достойный результат получился», – поделился Дмитрий своими впечатлениями от финала.

GT World Challenge Europe считается главным GT-чемпионатом континента: на легендарных трассах Европы сражаются сильнейшие команды и производители – Ferrari, Porsche, Mercedes-AMG, Audi, Lamborghini и другие.

Завоевание бронзовых медалей в таком соревновании подчёркивает высокий уровень мастерства и амбиций экипажа.

Торжественная церемония награждения состоится 22 ноября в Венеции.

ОБСУДИЛИ ПРОГРАММУ ОТКРЫТИЯ «МЫКУАШТА» В СУХУМЕ ПРОШЕЛ СЕМИНАР «ВЫСТРАИВАЕМ ПАРТНЕРСТВО, ОБЪЕДИНЯЯ РЕСУРСЫ»
