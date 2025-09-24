 

ОБСУДИЛИ ПРОГРАММУ ОТКРЫТИЯ «МЫКУАШТА»

Новости Среда, 24 сентября 2025 13:47
ОБСУДИЛИ ПРОГРАММУ ОТКРЫТИЯ «МЫКУАШТА»

Сухум. 24 сентября 2025. Абхазия-Информ. Прошла контрольная встреча представителей команд, участвующих в конно-спортивных мероприятиях в комплексе «Мыкуашта». На нее были приглашены: глава администрации села Мыку Беслан Арахамия, заместитель начальника Очамчырского ОВД Давид Маргания, заведующий Отдела культуры Очамчырского района Амра Булискерия, председатель союза национальных игр Очамчырского района Ансоу Ануа .

Собравшиеся обсудили вопросы безопасности во время проведения мероприятия, была составлена программа открытия и ее торжественная часть.

Напоминаем празднования в честь Дня Победы народа Абхазии 1992-93 гг. пройдут в комплексе «Мыкуашта» 28 и 29 сентября 2025 г.

