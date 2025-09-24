 

июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
октября 14 2023
июля 15 2020
30 СЕНТЯБРЯ В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Среда, 24 сентября 2025 13:44
30 СЕНТЯБРЯ В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Сухум. 24 сентября 2025. Абхазия-Информ. 30 сентября в Сухуме пройдет акция «Бессмертный полк». Государственный музей боевой Славы им. В.Г. Ардзинба просит родственников погибших воинов-защитников Родины, до 28 сентября (включительно) обратиться в музей за фотографиями родных и близких. А также просит тех, у кого дома есть фотографии, присоединиться к акции.

Сбор участников на площади Свободы в 10:00. Старт акции предположительно в 11:30 (время может измениться от 10 до 30 минут, в зависимости от непредвиденных обстоятельств).

В случае, если кто-то не сможет до указанного срок обратиться в музей, фотографии будут переданы школьникам и студентам для прохождения в акции.

В выходные дни – 27 и 28 сентября в музей звонить по телефонам: +7 940 992 66 32; +7 940 927 41 78.

