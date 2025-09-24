ВЛАДИМИР ДЕЛБА: СТАНИСЛАВ ЛАКОБА БЫЛ ОДНИМ ИЗ ЗНАЧИМЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АБХАЗСКОГО НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

Сухум. 24 сентября 2025. Абхазия-Информ . Сегодня в Абхазии прощаются с ученым и государственным деятелем Станиславом Лакоба. В церемонии приняли участие президент Бадра Гунба, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Беслан Эшба, секретарь Совета безопасности Рауль Лолуа, члены Правительства, депутаты Парламента, общественность.

Выступление Владимира Делба, премьер-министра, председателя Госкомиссии по организации похорон политического и общественного деятеля Станислава Лакоба на траурном митинге:

«Уважаемые присутствующие,

сегодня Абхазия прощается со своим достойным сыном - ветераном национально-освободительного движения, видным государственным, политическим и общественным деятелем, профессором Абхазского государственного университета, кавалером ордена «Ахьдз-Апша» II степени, лауреатом Государственной премии им. Дмитрия Гулиа, заслуженным деятелем науки Республики Абхазия Станиславом Зосимовичем Лакоба.

Он был одним из значимых представителей абхазского национально-освободительного движения и политической жизни страны, который оставил заметный след в современной истории Абхазии. Деятельность Станислава Лакоба охватывала широкий спектр политических, научных и общественных сфер, что позволило ему внести существенный вклад в формирование Абхазской государственности.

Окончив историко-филологический факультет Сухумского государственного педагогического института, Станислав Лакоба начал свою трудовую деятельность журналистом в редакции газеты «Советская Абхазия».

В то же время проявляются его научные интересы. Долгое время Станислав Зосимович работал ученым секретарем Общества охраны памятников истории и культуры Абхазии. А с 1980 года перешел в Абхазский институт языка, литературы и истории им Дмитрия Гулиа, в котором более десяти лет плодотворно работал научным сотрудником, а затем - заведующим отделом истории.

В те годы, на смене эпох, вновь набирало силу национально-освободительное движение абхазского народа. Разваливался Советский Союз, в Грузии взяли верх националистические силы, отношения с Абхазией стремительно накалялись.

На этом фоне проходили выборы в высший законодательный орган страны – Верховный Совет Абхазии. Время призывало в политическое руководство республики новых людей, решительных лидеров, сплоченную команду единомышленников, способную противостоять угрозам, исходившим от Грузии.

В 1991 году, вместе с плеядой выдающихся патриотов Абхазии, Станислав Лакоба избирается депутатом Верховного Совета, который возглавил будущий основатель современного Абхазского государства Владислав Ардзинба.

Именно на плечи преданных идее свободы и независимости политиков нового поколения лёг весь груз ответственности за судьбу нашего народа. Им вместе пришлось защищать не только законные интересы Абхазии, но и быть во главе противостояния агрессору в период военных действий.

Единство соратников обеспечило тогда нашу Победу.

Сразу после войны с Грузией, в 1993 году, Станислав Лакоба избирается Первым заместителем Председателя Верховного Совета Абхазии, а с принятием новой Конституции в 1994 году и реформой системы власти – Первым вице-спикером Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.

На протяжении многих лет он был участником Женевского процесса по урегулированию грузино-абхазского конфликта под эгидой ООН и при посредничестве России.

Дважды, с 2005 по 2009 годы, и с 2011 по 2013 годы Станислав Лакоба был секретарем Совета Безопасности Республики Абхазия. По его инициативе в 2006 году была разработана и принята Концепция национальной безопасности Абхазии, которая заложила доктринальные основы в этой важнейшей сфере продолжают служить надежной основой для работы и сегодня.

Авторству Станислава Лакоба принадлежит более ста книг, монографий, статей, очерков и эссе, посвящённых истории, политике и культуре Абхазии и народов Кавказа.

Станислав Зосимович Лакоба прожил яркую, насыщенную жизнь. Он верно служил Отечеству, какой бы статус ни занимал – ученного-исследователя, блестящего публициста, государственного деятеля.

Его безвременный уход – большая потеря для нашего общества и страны.

От имени руководства Республики Абхазия выражаю глубокие соболезнования семье и близким Станислава Зосимовича».