ВЛАДИМИР ДЕЛБА: СТАНИСЛАВ ЛАКОБА БЫЛ ОДНИМ ИЗ ЗНАЧИМЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АБХАЗСКОГО НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ
Сухум. 24 сентября 2025. Абхазия-Информ. Сегодня в Абхазии прощаются с ученым и государственным деятелем Станиславом Лакоба. В церемонии приняли участие президент Бадра Гунба, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Беслан Эшба, секретарь Совета безопасности Рауль Лолуа, члены Правительства, депутаты Парламента, общественность.
«Уважаемые присутствующие,
сегодня Абхазия прощается со своим достойным сыном - ветераном национально-освободительного движения, видным государственным, политическим и общественным деятелем, профессором Абхазского государственного университета, кавалером ордена «Ахьдз-Апша» II степени, лауреатом Государственной премии им. Дмитрия Гулиа, заслуженным деятелем науки Республики Абхазия Станиславом Зосимовичем Лакоба.
Он был одним из значимых представителей абхазского национально-освободительного движения и политической жизни страны, который оставил заметный след в современной истории Абхазии. Деятельность Станислава Лакоба охватывала широкий спектр политических, научных и общественных сфер, что позволило ему внести существенный вклад в формирование Абхазской государственности.
Окончив историко-филологический факультет Сухумского государственного педагогического института, Станислав Лакоба начал свою трудовую деятельность журналистом в редакции газеты «Советская Абхазия».
В то же время проявляются его научные интересы. Долгое время Станислав Зосимович работал ученым секретарем Общества охраны памятников истории и культуры Абхазии. А с 1980 года перешел в Абхазский институт языка, литературы и истории им Дмитрия Гулиа, в котором более десяти лет плодотворно работал научным сотрудником, а затем - заведующим отделом истории.
В те годы, на смене эпох, вновь набирало силу национально-освободительное движение абхазского народа. Разваливался Советский Союз, в Грузии взяли верх националистические силы, отношения с Абхазией стремительно накалялись.
На этом фоне проходили выборы в высший законодательный орган страны – Верховный Совет Абхазии. Время призывало в политическое руководство республики новых людей, решительных лидеров, сплоченную команду единомышленников, способную противостоять угрозам, исходившим от Грузии.
В 1991 году, вместе с плеядой выдающихся патриотов Абхазии, Станислав Лакоба избирается депутатом Верховного Совета, который возглавил будущий основатель современного Абхазского государства Владислав Ардзинба.
Именно на плечи преданных идее свободы и независимости политиков нового поколения лёг весь груз ответственности за судьбу нашего народа. Им вместе пришлось защищать не только законные интересы Абхазии, но и быть во главе противостояния агрессору в период военных действий.
Единство соратников обеспечило тогда нашу Победу.
Сразу после войны с Грузией, в 1993 году, Станислав Лакоба избирается Первым заместителем Председателя Верховного Совета Абхазии, а с принятием новой Конституции в 1994 году и реформой системы власти – Первым вице-спикером Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.
На протяжении многих лет он был участником Женевского процесса по урегулированию грузино-абхазского конфликта под эгидой ООН и при посредничестве России.
Дважды, с 2005 по 2009 годы, и с 2011 по 2013 годы Станислав Лакоба был секретарем Совета Безопасности Республики Абхазия. По его инициативе в 2006 году была разработана и принята Концепция национальной безопасности Абхазии, которая заложила доктринальные основы в этой важнейшей сфере продолжают служить надежной основой для работы и сегодня.
Авторству Станислава Лакоба принадлежит более ста книг, монографий, статей, очерков и эссе, посвящённых истории, политике и культуре Абхазии и народов Кавказа.
Станислав Зосимович Лакоба прожил яркую, насыщенную жизнь. Он верно служил Отечеству, какой бы статус ни занимал – ученного-исследователя, блестящего публициста, государственного деятеля.
Его безвременный уход – большая потеря для нашего общества и страны.
От имени руководства Республики Абхазия выражаю глубокие соболезнования семье и близким Станислава Зосимовича».