ДОБРО.РФ УКРЕПЛЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С АБХАЗИЕЙ

Сухум. 24 сентября 2025. Абхазия-Информ . Команда экосистемы Добро.рф с рабочей поездкой посетила Сухум, где представила опыт и лучшие практики в развитии гражданского общества и поддержки добровольческих инициатив, а также программу «Обучение служением», методологию которой Абхазия планирует использовать в вузах, колледжах и школах на территории республики.

В рамках визита команда поделились российским опытом, практиками и инструментами, которые уже доказали свою эффективность и помогут коллегам в Абхазии вывести развитие добровольчества на новый уровень.

«Для студентов мы провели образовательный интенсив «Интеллекты на службе Добра», реализуемый Добро.рф на базе Академии развития гражданского общества «Добрино», а также рассказали им о работе Добро.Центров и международных направлениях работы», – сообщила зампредседателя Ассоциации Добро.рф, ректор Академии развития гражданского общества «Добрино» Мария Афонина.

Кроме того, состоялась презентация экосистемы Добро.рф и одного из ее флагманских проектов – программы «Обучение служением», по методологии которой планируют запустить образовательный проект для студентов и школьников на территории республики.

Для реализации программы пилотным образовательным учреждением станет Республиканский колледж. Работать над адаптацией российской методологии и внедрением программы в вузах, колледжах и школах будут активисты республиканского «Волонтерского центра» – проекта финалистки конкурса управленцев «Команда Абхазии» Саманты Делба.

Стоит отметить, что идея создания центра была поддержана первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко во время рабочего визита в республику в августе 2025 года.

Ассоциация Добро.рф окажет экспертную и методическую поддержку в подготовке заявки на конкурс «Созидатели Абхазии» Фонда президентских грантов, проекта по созданию Волонтерского центра и адаптации российской программы «Обучение служением» на территории республики.

Планируется сделать «Волонтерский центр» единой платформой для координации добровольческих проектов в Абхазии. Он не только будет содействовать популяризации волонтерской активности, но и возьмет на себя обучение добровольцев, реализацию проектов в сфере социального, экологического, событийного и чрезвычайного волонтерства.

«Мы очень хотим открыть этот центр 5 декабря, в День добровольца в России. Центр станет точкой сборки для всех, кто готов менять жизнь к лучшему. Мы благодарны за доверие и уверены, что вместе мы создадим сильное сообщество профессионалов добра», – поделилась Саманта Делба.

В рамках рабочего визита команда Добро.рф провела для студентов Абхазии образовательный интенсив «Интеллекты на службе Добра». Также состоялись подписание меморандума о сотрудничестве и взаимодействии между Ассоциацией Добро.рф и Сухумским государственным колледжем, обсуждение проекта создания в Абхазии современного Добро.Центра.

Миссия Добро.рф до 2030 года – раскрыть потенциал общества через взаимодействие, доверие и партнерство между людьми, сообществами и государством на единой идее добра как нормы жизни для счастья и благополучия каждого.