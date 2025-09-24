 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ДОБРО.РФ УКРЕПЛЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С АБХАЗИЕЙ

Новости Среда, 24 сентября 2025 13:24
ДОБРО.РФ УКРЕПЛЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С АБХАЗИЕЙ

Сухум. 24 сентября 2025. Абхазия-Информ. Команда экосистемы Добро.рф с рабочей поездкой посетила Сухум, где представила опыт и лучшие практики в развитии гражданского общества и поддержки добровольческих инициатив, а также программу «Обучение служением», методологию которой Абхазия планирует использовать в вузах, колледжах и школах на территории республики.

В рамках визита команда поделились российским опытом, практиками и инструментами, которые уже доказали свою эффективность и помогут коллегам в Абхазии вывести развитие добровольчества на новый уровень.

«Для студентов мы провели образовательный интенсив «Интеллекты на службе Добра», реализуемый Добро.рф на базе Академии развития гражданского общества «Добрино», а также рассказали им о работе Добро.Центров и международных направлениях работы», – сообщила зампредседателя Ассоциации Добро.рф, ректор Академии развития гражданского общества «Добрино» Мария Афонина.

Кроме того, состоялась презентация экосистемы Добро.рф и одного из ее флагманских проектов – программы «Обучение служением», по методологии которой планируют запустить образовательный проект для студентов и школьников на территории республики.

Для реализации программы пилотным образовательным учреждением станет Республиканский колледж. Работать над адаптацией российской методологии и внедрением программы в вузах, колледжах и школах будут активисты республиканского «Волонтерского центра» – проекта финалистки конкурса управленцев «Команда Абхазии» Саманты Делба.

Стоит отметить, что идея создания центра была поддержана первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко во время рабочего визита в республику в августе 2025 года.

Ассоциация Добро.рф окажет экспертную и методическую поддержку в подготовке заявки на конкурс «Созидатели Абхазии» Фонда президентских грантов, проекта по созданию Волонтерского центра и адаптации российской программы «Обучение служением» на территории республики.

Планируется сделать «Волонтерский центр» единой платформой для координации добровольческих проектов в Абхазии. Он не только будет содействовать популяризации волонтерской активности, но и возьмет на себя обучение добровольцев, реализацию проектов в сфере социального, экологического, событийного и чрезвычайного волонтерства.

«Мы очень хотим открыть этот центр 5 декабря, в День добровольца в России. Центр станет точкой сборки для всех, кто готов менять жизнь к лучшему. Мы благодарны за доверие и уверены, что вместе мы создадим сильное сообщество профессионалов добра», – поделилась Саманта Делба.

В рамках рабочего визита команда Добро.рф провела для студентов Абхазии образовательный интенсив «Интеллекты на службе Добра». Также состоялись подписание меморандума о сотрудничестве и взаимодействии между Ассоциацией Добро.рф и Сухумским государственным колледжем, обсуждение проекта создания в Абхазии современного Добро.Центра.

Миссия Добро.рф до 2030 года – раскрыть потенциал общества через взаимодействие, доверие и партнерство между людьми, сообществами и государством на единой идее добра как нормы жизни для счастья и благополучия каждого.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 24 сентября 2025 13:33

