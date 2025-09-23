 

ЕВРЕИ АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ЕВРЕЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД

ЕВРЕИ АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ЕВРЕЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД

Сухум. 23 сентября 2025. Абхазия-Информ. Сегодня евреи всего мира, в том числе и в Абхазии отмечают Новый год. Религиозный праздник Рош ха-Шана продлится два дня, за ним последуют десять дней покаяния, называемые «Дни трепета», и Йом-Кипур. Этот период очень важен для еврейского народа: иудеи верят, что в это время определяется судьба человека на весь следующий год.

В настоящее время в Сухумской синагоге идет ремонт, поэтому евреи Абхазии отмечают праздник дома.

Рош ха-Шана (Рош а-Шана, в переводе с иврита – «Голова года») – это еврейский Новый год, который обычно выпадает на начало осени. Считается, что в это время определяется судьба человека на грядущий год.

Примечательно, что в главной священной книге иудаизма Торе для обозначения этого праздника не используется слово «Рош ха-Шана». Библейское название торжества – Йом Теруа («День звучания шофара»). Священный бараний рог звучит во время праздничной службы в синагогах, и таким образом призывает к раскаянию перед Судом Божьим и символизирует утверждение власти Творца над миром в новом году.

Обряд трубления в шофар имеет глубокий смысл. Этот музыкальный инструмент напоминает иудеям об агнце, которого принес в жертву прародитель еврейского народа Авраам, и является символом готовности каждого человека к самопожертвованию. Также считается, что громкий звук сбивает с толку сатану и мешает ему докладывать богу о грехах людей

Еврейский Новый год – это не время бурного веселья и праздного расточительства, а период смирения. Рош ха-Шана знаменует начало десяти дней покаяния. В эти дни иудеи задумываются о своих поступках и просят прощения за совершенные ошибки. Считается, что в этот период действия человека могут повлиять на его дальнейшую судьбу.

Кульминацией десяти дней покаяния является праздник Йом-Кипур, который также называется «Днем искупления» или «Судным днем». В этот день евреи делают добрые дела, просят прощения у всевышнего и друг у друга, стремясь очистить свою душу и начать новый год с чистого листа.

Евреи живут по лунно-солнечному календарю, который возник в IX веке нашей эры. В этом календаре отсчет лет ведется «от начала сотворения мира». Особенность этого календаря в том, что месяцы в нем лунные, а год – обычный, равен одному обороту Земли вокруг Солнца. При этом обычный год состоит из двенадцати лунных месяцев, а високосный – из тринадцати.

В древние времена Рош ха-Шана отмечался всего один день. Но правоверным, живущим за пределами Израиля, было сложно точно определить момент перехода от одного дня к другому, традиционно связанного с появлением трех звезд на небе над Иерусалимом. Чтобы избежать ошибок в дате праздника, было принято решение отмечать Рош ха-Шана два дня.

Традиции праздника

Главное отличие еврейского Нового года от других еврейских праздников – это регулярное звучание шофара. Праздник сопровождается почти сотней трублений во время богослужения каждого из дней. Многие евреи интерпретируют этот звук как призыв покаяться в грехах и просить прощения у Бога.

В синагогах в эти дни можно видеть даже тех, кто посещает богослужения очень редко. Там читают Тору, а также особую молитву, которая была составлена знаменитым рабби Акибой примерно в 130 году до нашей эры (позже ее несколько раз дополняли). В молитве испрашиваются прощение грехов, помощь, здоровье, устранение нужды и горя на предстоящий год.

В канун первого дня Рош ха-Шана и в ночь второго принято зажигать свечи. Как правило, это делает женщина, но если мужчина живет один, то зажжение свечей возлагается на него. Примечательно, что спички, с помощью которых зажгли свечи, нельзя задувать: по традиции нужно обустроить безопасное место, где спички догорят сами.

В каждый из двух вечеров устраивается праздничная трапеза, на которую приглашаются даже дальние родственники

Еще одна праздничная традиция Нового года – это ритуал «Ташлих», суть которого в избавлении от грехов уходящего года. Верующие собираются на берегу реки или ручья, читают молитвы и кидают в воду крошки из карманов – это символ избавления от вины за проступки.

Также во время Рош ха-Шана принято макать ломтики яблока в мед, иногда сразу после молитвы. Это делается, чтобы наступающий год был сладким и плодотворным.

Традиционная еда в Рош ха-Шана

В канун Нового года еврейские семьи собираются за одним столом для проведения праздничной трапезы. Застолье начинается с обязательных ритуалов благословения вина и хлеба, омовения рук. В первую ночь Рош ха-Шана новогодний обычай предписывает готовить деликатесы как предзнаменование удачи. На следующий вечер обычно пекут и едят халу, макая ее в мед, и произносят особое благословение.

Топ-7 продуктов праздника

Яблоки и мед. Эта традиция веками передавалась из поколения в поколение. Чаще всего яблоки запекают и подают горячими.

Гранат. Семена граната в иудаизме символизируют 613 заповедей Торы. Также зерна граната олицетворяют сам еврейский народ: каждый является отдельной личностью, но вместе образуют единый плод.

Рыбья голова. Поскольку Рош ха-Шана буквально переводится как «голова года», поедание рыбьей головы в праздничный день имеет символическое значение. Как правило, блюдо занимает центр стола.

Лук-порей. На иврите этот продукт звучит как «карте» и означает «резать». Этот съедобный символ связан с молитвой о том, чтобы «отрубить» от себя всех тех, кто хочет причинить вред.

Оливки. Это символ стойкости и света еврейской души. В эпоху Храма оливковое масло использовали для зажжения светильников в Святилище. Извлечение масла из оливок – процесс сложный: плоды нужно раздавить, выжать сок, чтобы получить свет. Так и душа еврея, проходя через испытания, обретает свет.

Финики. Есть их на Рош ха-Шана – означает желать покончить со всеми обидами и врагами.

Тыква. Из нее готовят сладкое варенье: натирают мякоть плода на терке и варят до тех пор, пока десерт не станет густым, сладким, как мармелад.

owl_wide_1200_37e46f10df10e5167266b3e78cdfc644.jpg

Помимо обязательных для Рош ха-Шана продуктов, на праздничном столе есть и традиционные еврейские блюда:

«гефилте фиш» — фаршированная рыба;

форшмак – еврейская закуска из рубленой сельди;

хумус – паштет из отварного нута и ароматных приправ;

цимес – десертное блюдо еврейской кухни из моркови или фасоли;

фалафель – жареные во фритюре шарики из измельченного нута и пряностей.

