В ВЕРХОВНЫЙ СУД ПОСТУПИЛО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ АДГУРА ХАРАЗИЯ
Сухум. 23 сентября 2025. Абхазия-Информ. 23 сентября 2025 года в Верховный суд Республики Абхазия из Генеральной прокуратуры Республики Абхазия поступило уголовное дело в отношении Адгура Харазия.
Харазия Адгур Рафетович обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «е» части 2 статьи 99 (убийство, совершенное общеопасным способом), частью 3 статьи 29 – пунктом «е» части 2 статьи 99 (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), частью 1 статьи 217, частью 1 статьи 217 (незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему) Уголовного кодекса Республики Абхазия.
