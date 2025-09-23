 

июня 24 2024

февраля 07 2024

В ВЕРХОВНЫЙ СУД ПОСТУПИЛО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ АДГУРА ХАРАЗИЯ

Вторник, 23 сентября 2025 22:15
В ВЕРХОВНЫЙ СУД ПОСТУПИЛО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ АДГУРА ХАРАЗИЯ

Сухум. 23 сентября 2025. Абхазия-Информ. 23 сентября 2025 года в Верховный суд Республики Абхазия из Генеральной прокуратуры Республики Абхазия поступило уголовное дело в отношении Адгура Харазия.

Харазия Адгур Рафетович обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «е» части 2 статьи 99 (убийство, совершенное общеопасным способом), частью 3 статьи 29 – пунктом «е» части 2 статьи 99 (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), частью 1 статьи 217, частью 1 статьи 217 (незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему) Уголовного кодекса Республики Абхазия.

