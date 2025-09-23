 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ МИД РОССИИ И АБХАЗИИ ПОДПИШУТ ПЛАН КОНСУЛЬТАЦИЙ НА 2026-2027 ГОДЫ

Новости Вторник, 23 сентября 2025 22:11
ГЛАВЫ МИД РОССИИ И АБХАЗИИ ПОДПИШУТ ПЛАН КОНСУЛЬТАЦИЙ НА 2026-2027 ГОДЫ

Сухум. 23 сентября 2025. Абхазия-Информ. Министры иностранных дел России и Абхазии Сергей Лавров и Олег Барциц в рамках встречи 1 октября в Сочи подпишут план консультаций между двумя министерствами на 2026-2027 годы.

«1 октября в Сочи состоится встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барцица и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Главы внешнеполитических ведомств проведут «сверку часов» по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня. В рамках встречи планируется подписание плана консультаций между Министерством иностранных дел Республики Абхазия и Министерством иностранных дел Российской Федерации на 2026-2027 годы», – говорится в сообщении МИД Абхазии.

Отмечается, что 1 октября также пройдет трехсторонняя встреча министров иностранных дел Абхазии, России и Южной Осетии, где стороны обсудят вопросы Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, а также аспекты региональной безопасности.

