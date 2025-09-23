ГЛАВЫ МИД РОССИИ И АБХАЗИИ ПОДПИШУТ ПЛАН КОНСУЛЬТАЦИЙ НА 2026-2027 ГОДЫ

Сухум. 23 сентября 2025. Абхазия-Информ . Министры иностранных дел России и Абхазии Сергей Лавров и Олег Барциц в рамках встречи 1 октября в Сочи подпишут план консультаций между двумя министерствами на 2026-2027 годы.

«1 октября в Сочи состоится встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барцица и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Главы внешнеполитических ведомств проведут «сверку часов» по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня. В рамках встречи планируется подписание плана консультаций между Министерством иностранных дел Республики Абхазия и Министерством иностранных дел Российской Федерации на 2026-2027 годы», – говорится в сообщении МИД Абхазии.

Отмечается, что 1 октября также пройдет трехсторонняя встреча министров иностранных дел Абхазии, России и Южной Осетии, где стороны обсудят вопросы Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, а также аспекты региональной безопасности.