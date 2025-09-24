АВТОМОБИЛИ НАРУШИТЕЛЕЙ ПОСТАВЛЕНЫ НА ШТРАФСТОЯНКУ

Сухум. 24 сентября 2025. Абхазия-Информ . Саная Эльдар Шалерович, 1991 г.р. и Гудукин Эрик Эдуардович, 1994 г.р., не имея водительских удостоверений, управляли транспортными средствами с нарушением правил дорожного движения, создавая аварийные ситуации, а также умышленно повреждая дороги.

В отношении горе-лихачей составлены протоколы в соответствии с ч. 5 ст. 117, ч. 1 ст. 121 и ч. 1 ст. 133 Кодекса Республики Абхазия об Административных правонарушениях. Осознав свои неправомерные деяния, Эльдар Саная обеспечил очистку поврежденного дорожного покрытия.

Госавтоинспекция предупреждает, что все нарушения ПДД и впредь будут пресекаться.