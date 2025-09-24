ЖИТЕЛИ ГАЛА ТРЕТИЙ ДЕНЬ БЕЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Новости Среда, 24 сентября 2025 20:45
Сухум. 24 сентября 2025. Абхазия-Информ. По поручению президента Бадры Гунба, специалисты Управления капитального строительства направлены в город Гал, где уже третий день население остается без питьевой воды. Специалисты УКС осуществляют ремонт водопроводной трубы, а также альтернативного источника питания – водонасосной станции.
Как рассказал начальник УКС Демир Гамисония, специалисты будут работать всю ночь, возобновление подачи питьевой воды ожидается к утру.