 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЖИТЕЛИ ГАЛА ТРЕТИЙ ДЕНЬ БЕЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Новости Среда, 24 сентября 2025 20:45
Оцените материал
(0 голосов)
ЖИТЕЛИ ГАЛА ТРЕТИЙ ДЕНЬ БЕЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Сухум. 24 сентября 2025. Абхазия-Информ. По поручению президента Бадры Гунба, специалисты Управления капитального строительства направлены в город Гал, где уже третий день население остается без питьевой воды. Специалисты УКС осуществляют ремонт водопроводной трубы, а также альтернативного источника питания – водонасосной станции.

Как рассказал начальник УКС Демир Гамисония, специалисты будут работать всю ночь, возобновление подачи питьевой воды ожидается к утру.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 24 сентября 2025 20:47

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АВТОМОБИЛИ НАРУШИТЕЛЕЙ ПОСТАВЛЕНЫ НА ШТРАФСТОЯНКУ КОМАНДА ИЗ АБХАЗИИ ВОШЛА В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ В ИГРЕ «ЗАРНИЦА» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.