ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Абхазия Информ

КОМАНДА ИЗ АБХАЗИИ ВОШЛА В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ В ИГРЕ «ЗАРНИЦА»

Среда, 24 сентября 2025 20:50
КОМАНДА ИЗ АБХАЗИИ ВОШЛА В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ В ИГРЕ «ЗАРНИЦА»

Сухум. 24 сентября 2025. Абхазия-Информ. Министр просвещения Хана Гунба встретила участников всероссийской «Зарницы». В военной игре команда из Абхазии заняла седьмое место в составе подразделения и четвертое место в составе отдельной армии.

Хана Гунба поздравила ребят с достойным выступлением, отметив, что они очень порадовали всю республику.

«Для нас очень отрадно, что из 103 командиров команд лучшим был признан командир Абхазской сборной», – подчеркнула она.

Министерство просвещения в качестве поощрения подарило ребятам и их руководителям поездку в Санкт-Петербург на осенние каникулы.

Руководитель делегации Звиад Шенгелия рассказал об участии команды Абхазии в играх

«С нами было 10 детей – пять девочек и пять мальчиков из городских школ Сухума. Они осваивали навыки военных действий, а потом применяли их в военной игре. У ребят, можно сказать, не было времени ни на сон, ни на отдых. «Бои» шли как днем, так и под утро. Ребята отрабатывали захваты, ходы, различные тактические действия, все, что связано с военной тематикой», – сказал Шенгелия.

Проект «Зарница» направлен на развитие молодежи и формирование гражданской ответственности, совмещая традиционные формы патриотического воспитания с современными цифровыми технологиями.

В 2025 году в мероприятиях приняли участие более 3,1 миллиона школьников и студентов из 89 регионов России. Во втором этапе финала соревновались 890 подростков из всех регионов страны, ведомственных организаций, а также команды из Беларуси, Абхазии и Южной Осетии.

Особенностью проекта является участие наставников, среди которых участники специальной военной операции и Герои России.

