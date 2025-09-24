КОМАНДА ИЗ АБХАЗИИ ВОШЛА В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ В ИГРЕ «ЗАРНИЦА»

Сухум. 24 сентября 2025. Абхазия-Информ . Министр просвещения Хана Гунба встретила участников всероссийской «Зарницы». В военной игре команда из Абхазии заняла седьмое место в составе подразделения и четвертое место в составе отдельной армии.

Хана Гунба поздравила ребят с достойным выступлением, отметив, что они очень порадовали всю республику.

«Для нас очень отрадно, что из 103 командиров команд лучшим был признан командир Абхазской сборной», – подчеркнула она.

Министерство просвещения в качестве поощрения подарило ребятам и их руководителям поездку в Санкт-Петербург на осенние каникулы.

Руководитель делегации Звиад Шенгелия рассказал об участии команды Абхазии в играх

«С нами было 10 детей – пять девочек и пять мальчиков из городских школ Сухума. Они осваивали навыки военных действий, а потом применяли их в военной игре. У ребят, можно сказать, не было времени ни на сон, ни на отдых. «Бои» шли как днем, так и под утро. Ребята отрабатывали захваты, ходы, различные тактические действия, все, что связано с военной тематикой», – сказал Шенгелия.

Проект «Зарница» направлен на развитие молодежи и формирование гражданской ответственности, совмещая традиционные формы патриотического воспитания с современными цифровыми технологиями.

В 2025 году в мероприятиях приняли участие более 3,1 миллиона школьников и студентов из 89 регионов России. Во втором этапе финала соревновались 890 подростков из всех регионов страны, ведомственных организаций, а также команды из Беларуси, Абхазии и Южной Осетии.

Особенностью проекта является участие наставников, среди которых участники специальной военной операции и Герои России.