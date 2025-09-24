 

Новости Среда, 24 сентября 2025 20:58

Среда, 24 сентября 2025 20:58
ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗЪЯЛИ В СУХУМЕ

Сухум. 24 сентября 2025. Абхазия-Информ. В ходе проведения профилактических мероприятий сотрудники УБК и ТП ГТК осмотрели торговое помещение магазина «Табак», расположенный по адресу: г. Сухум, пр.Аиааира, д. 82, принадлежащий ИП Сичинава Эльвире Алексеевне, 1977 года рождения проживающей в селе Кутол Очамчырского района.

При проведении осмотра магазина, была обнаружена и изъята табачная продукция общим количеством 629 пачек, из которых 368 пачек с маркировкой «Duty Free», 261 пачка без марок акцизного сбора Республики Абхазия.

По данным Управления таможенной статистики и анализа ГТК, общая рыночная стоимость изъятой продукции составила 179 470 рублей.

Вся продукция изъята, а материалы направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

