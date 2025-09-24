 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ПРЕДСТАВИТЕЛИ АБХАЗИИ УЧАСТВОВАЛИ В ПЕРВОЙ ВСЕМИРНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ АССАМБЛЕЕ

Новости Среда, 24 сентября 2025 21:01
Сухум. 24 сентября 2025. Абхазия-Информ. В Москве состоялась первая всемирная общественная Ассамблея (ВОА) «Новый мир осознанного единства» – уникальный масштабный форум, участники которого выступили за построение нового мира на основе осознанного единства. В работе Ассамблеи на тему «Новый мир осознанного единства» приняли участие 4 000 делегатов из более чем 150 стран мира.

Представители Общественной палаты Абхазии Астамур Адлейба и Геннадий Кожухарь участвовали в работе форума по приглашению Ассамблеи народов мира.

Подчеркивается, что первая всемирная общественная Ассамблея призвана стать гуманитарным форумом нового типа, где основным вектором становится не конфронтация, а объединение усилий во имя мира, развития и осознанного единства народов – как морального выбора и практического инструмента международных отношений.

Обращаясь к участникам форума, генсекретарь Ассамблеи Народов Мира Андрей Бельянинов предложил всем гостям стать полноправными участниками организации.

В день открытия ВОА свои приветствия направили многие официальные лица, в числе которых – представитель Генсека ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос, генсекретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев, министр иностранных дел России Сергей Лавров, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Россотрудничества Евгений Примаков, мэр Москвы Сергей Собянин.

«Где бы вы ни проживали, каким цивилизациям, культурам, конфессиям ни принадлежали, всех вас, друзья, объединяет твердая приверженность непреходящим духовно-нравственным ценностям, таким как патриотизм, семья. Уважение к собственным истокам и корням в нынешнем турбулентном мире заслуживает глубокого уважения и всемерной поддержки», – сказал в своем обращении глава МИД России Сергей Лавров.

