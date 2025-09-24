ПРЕДСТАВИТЕЛИ АБХАЗИИ УЧАСТВОВАЛИ В ПЕРВОЙ ВСЕМИРНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ АССАМБЛЕЕ

Сухум. 24 сентября 2025. Абхазия-Информ . В Москве состоялась первая всемирная общественная Ассамблея (ВОА) «Новый мир осознанного единства» – уникальный масштабный форум, участники которого выступили за построение нового мира на основе осознанного единства. В работе Ассамблеи на тему «Новый мир осознанного единства» приняли участие 4 000 делегатов из более чем 150 стран мира.

Представители Общественной палаты Абхазии Астамур Адлейба и Геннадий Кожухарь участвовали в работе форума по приглашению Ассамблеи народов мира.

Подчеркивается, что первая всемирная общественная Ассамблея призвана стать гуманитарным форумом нового типа, где основным вектором становится не конфронтация, а объединение усилий во имя мира, развития и осознанного единства народов – как морального выбора и практического инструмента международных отношений.

Обращаясь к участникам форума, генсекретарь Ассамблеи Народов Мира Андрей Бельянинов предложил всем гостям стать полноправными участниками организации.

В день открытия ВОА свои приветствия направили многие официальные лица, в числе которых – представитель Генсека ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос, генсекретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев, министр иностранных дел России Сергей Лавров, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Россотрудничества Евгений Примаков, мэр Москвы Сергей Собянин.

«Где бы вы ни проживали, каким цивилизациям, культурам, конфессиям ни принадлежали, всех вас, друзья, объединяет твердая приверженность непреходящим духовно-нравственным ценностям, таким как патриотизм, семья. Уважение к собственным истокам и корням в нынешнем турбулентном мире заслуживает глубокого уважения и всемерной поддержки», – сказал в своем обращении глава МИД России Сергей Лавров.