ХАРИТОН АГРБА ВСТРЕТИТСЯ С АФРИКАНЦЕМ ШИНИМОЙ

Сухум. 24 сентября 2025. Абхазия-Информ . Серебряный призер Европейских игр-2019, обладатель пояса IBA Харитон Агрба встретится с Чарльзом Шинимой из Намибии 6 октября в Санкт-Петербурге в рамках главного карда турнира «IBA.PRO 10». Поединок будет рассчитан на десять раундов.

В последний раз Агрба выходил на ринг в июле в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions, когда проиграл аргентинцу Рубену Муньозу во втором раунде. На тот момент Агрба владел титулами IBF Interсontinental и WBA Continental. На его счету на профессиональном ринге 15 побед (девять – нокаутом) при одном поражении.

33-летний Шинима владел поясом WBO Africa и практически все свои бои провел на территории Намибии. Он выиграл 19 боев (13 – досрочно), проиграл дважды.

Турнир «IBA.PRO 10» будет организован генеральным директором IBA.PRO Алом Сиестой при поддержке президента IBA Умара Кремлева, Федерации бокса России и Спортивной Федерации бокса Санкт-Петербурга.