ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ХАРИТОН АГРБА ВСТРЕТИТСЯ С АФРИКАНЦЕМ ШИНИМОЙ

Новости Среда, 24 сентября 2025 21:07
Сухум. 24 сентября 2025. Абхазия-Информ. Серебряный призер Европейских игр-2019, обладатель пояса IBA Харитон Агрба встретится с Чарльзом Шинимой из Намибии 6 октября в Санкт-Петербурге в рамках главного карда турнира «IBA.PRO 10». Поединок будет рассчитан на десять раундов.

В последний раз Агрба выходил на ринг в июле в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions, когда проиграл аргентинцу Рубену Муньозу во втором раунде. На тот момент Агрба владел титулами IBF Interсontinental и WBA Continental. На его счету на профессиональном ринге 15 побед (девять – нокаутом) при одном поражении.

33-летний Шинима владел поясом WBO Africa и практически все свои бои провел на территории Намибии. Он выиграл 19 боев (13 – досрочно), проиграл дважды.

Турнир «IBA.PRO 10» будет организован генеральным директором IBA.PRO Алом Сиестой при поддержке президента IBA Умара Кремлева, Федерации бокса России и Спортивной Федерации бокса Санкт-Петербурга.

