В ТКУАРЧАЛЕ ПОСЛЕ РЕМОНТА ОТКРЫЛСЯ ЗАЛ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА

Сухум. 24 сентября 2025. Абхазия-Информ . В Ткуарчале состоялось торжественное открытие обновленного зала настольного тенниса имени Омара Кварчия. На открытии присутствовали глава Администрации Ткуарчалского района Исидор Дочия, семья Омара Кварчия, а также председатель Комитета по вопросам молодежи и спорта Ткуарчалского района Даур Джопуа.

Ремонт завершили как раз к особой дате – 15-летию со дня основания зала. В день юбилея зал вновь распахнул двери для жителей и гостей города. После проведенных работ пространство стало более современным и удобным для проведения мероприятий.

Особую благодарность за содействие в проведении работ жители города выразили Пивоваренному заводу «Сухумский», семье Омара Кварчия и Федерации настольного тенниса.

«За эти годы мы воспитали множество талантливых спортсменов, многие из которых добились значительных успехов. Сегодня мы обновили зал, который будет служить новыми возможностями для наших детей и молодежи».

Сегодня зал имени Омара Кварчия снова радушно встречает своих воспитанников. Мы уверены, что обновленные условия сделают занятия настольным теннисом еще более привлекательными для детей, и в будущем их количество значительно возрастет», – отметил заместитель председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта, президент Федерации настольного тенниса Абхазии Беслан Карчава.

В настоящее время в зале тренируются около 10-12 человек, но Федерация надеется, что с развитием инфраструктуры и созданием комфортных условий для занятий число юных теннисистов возрастет, а с ним и уровень спортивных достижений.