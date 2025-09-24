ПРЕДСТАВИТЕЛИ АГУ НА «ЛЕТНЕМ ИНСТИТУТЕ» В РОССИИ

Сухум. 24 сентября 2025. Абхазия-Информ . Молодые сотрудники-филологи Абхазского государственного университета – Виктория Гагулия, Салима Дзизария и Ханифа Габлия – приняли участие в международном «Летнем институте», который проходил в России. Мероприятие организовано под эгидой министерства высшего образования и науки РФ по программе «Русский язык как инструмент межнационального взаимодействия». В нем приняли участие преподаватели из восьми стран: Абхазии, Армении, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Сербии и Республики Сербской. Научная стажировка проходила в нескольких городах: Пскове, Москве и Санкт-Петербурге.

Молодых специалистов из Абхазии принимали Псковский государственный университет, Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина и Санкт-Петербургский государственный экономический университет им. А. И. Герцена.

По словам участниц из АГУ, «Летний институт» стал для них «невероятным опытом и незабываемыми эмоциями». Насыщенная программа включала лекции, тренинги и мастер-классы от известных филологов, педагогов и лингвистов. Участницы получили удостоверения о повышении квалификации и сертификаты об участии в исследовательской стажировке.

«Мы были очень счастливы, что у нас была возможность принять участие в этом проекте. Мы получили бесценный опыт и обрели друзей из разных стран», – поделились молодые сотрудники.

Особое впечатление на участниц произвел Псков, один из древнейших городов России. Они отметили его гостеприимство, а также то, как городу удалось сохранить свои традиции и культурное наследие.

Посещение Псковского Кремля, знакомство с местами, связанными с жизнью А.С. Пушкина, и экскурсия в поселок, где проживает народ сето, стали одними из самых ярких моментов мероприятия.

Заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы АГУ Натэлла Бахия и участницы проекта выразили благодарность ректору Абхазского государственного университета за предоставленную возможность участия в проекте, который способствует укреплению межнациональных связей.

​«Летний институт» – это международный образовательный проект, инициированный и реализуемый под эгидой Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Его основная цель – укрепление научно-образовательного сотрудничества, развитие межкультурной коммуникации и продвижение русского языка и российской гуманитарной науки за рубежом. Проект рассчитан на молодых преподавателей, исследователей и учёных из разных стран.