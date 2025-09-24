 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АГУ НА «ЛЕТНЕМ ИНСТИТУТЕ» В РОССИИ

Новости Среда, 24 сентября 2025 21:14
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕДСТАВИТЕЛИ АГУ НА «ЛЕТНЕМ ИНСТИТУТЕ» В РОССИИ

Сухум. 24 сентября 2025. Абхазия-Информ. Молодые сотрудники-филологи Абхазского государственного университета – Виктория Гагулия, Салима Дзизария и Ханифа Габлия – приняли участие в международном «Летнем институте», который проходил в России. Мероприятие организовано под эгидой министерства высшего образования и науки РФ по программе «Русский язык как инструмент межнационального взаимодействия». В нем приняли участие преподаватели из восьми стран: Абхазии, Армении, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Сербии и Республики Сербской. Научная стажировка проходила в нескольких городах: Пскове, Москве и Санкт-Петербурге.

Молодых специалистов из Абхазии принимали Псковский государственный университет, Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина и Санкт-Петербургский государственный экономический университет им. А. И. Герцена.

По словам участниц из АГУ, «Летний институт» стал для них «невероятным опытом и незабываемыми эмоциями». Насыщенная программа включала лекции, тренинги и мастер-классы от известных филологов, педагогов и лингвистов. Участницы получили удостоверения о повышении квалификации и сертификаты об участии в исследовательской стажировке.

«Мы были очень счастливы, что у нас была возможность принять участие в этом проекте. Мы получили бесценный опыт и обрели друзей из разных стран», – поделились молодые сотрудники.

Особое впечатление на участниц произвел Псков, один из древнейших городов России. Они отметили его гостеприимство, а также то, как городу удалось сохранить свои традиции и культурное наследие.

Посещение Псковского Кремля, знакомство с местами, связанными с жизнью А.С. Пушкина, и экскурсия в поселок, где проживает народ сето, стали одними из самых ярких моментов мероприятия.

Заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы АГУ Натэлла Бахия и участницы проекта выразили благодарность ректору Абхазского государственного университета за предоставленную возможность участия в проекте, который способствует укреплению межнациональных связей.

​«Летний институт» – это международный образовательный проект, инициированный и реализуемый под эгидой Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Его основная цель – укрепление научно-образовательного сотрудничества, развитие межкультурной коммуникации и продвижение русского языка и российской гуманитарной науки за рубежом. Проект рассчитан на молодых преподавателей, исследователей и учёных из разных стран.

Прочитано 2 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ТКУАРЧАЛЕ ПОСЛЕ РЕМОНТА ОТКРЫЛСЯ ЗАЛ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.