БАДРА ГУНБА: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗАЩИТУ РОДИНЫ ЛЕЖИТ НА КАЖДОМ ИЗ НАС

Сухум. 25 сентября 2025. Абхазия-Информ . Главнокомандующий Вооруженными силами Абхазии, президент Бадра Гунба принял участие в инструкторско-методических занятиях (ИМЗ) по вопросам подготовки и проведения оперативно-тактических учений, которые прошли в Министерстве обороны Абхазии, под его руководством.

В занятиях также участвовали руководство Администрации президента, руководство Кабинета министров, Совета безопасности, главы городов и районов Абхазии, а также руководители силовых структур.

Выступление главнокомандующего на заседании ИМЗ:

«Уважаемые товарищи!

В Вооруженных Силах Республики Абхазия завершается учебный год двусторонними оперативно-тактическими учениями войск в период с 13 по 17 октября.

Этому предшествовала серьезная оперативная, мобилизационная, боевая подготовка личного состава Вооруженных Сил. За учебный год проведено 36 мероприятий подготовки различного рода, учений и тренировок с оперативным составом Генерального штаба, командным составом соединений и воинских частей.

В войсках проведено: боевых стрельб отделений – 24; боевых стрельб взводов – 12; ротных тактических учений с боевой стрельбой – 4; тактико-специальных учений с боевой стрельбой – 6. Проведено 6 полевых выходов подразделений.

Особое внимание уделялось подготовке резервных формирований, которая проводилась по всем формам оперативной, мобилизационной и командирской подготовки. Всего проведено тренировок и командно-штабное учение с Группировкой войск «Восток» – 7. Уже второй год подряд внедрено и проводятся тактико-специальные учения с подразделениями обеспечения бригад резерва. В течение учебного года таких учений проводится 64.

Сегодня мы выходим на новый уровень, впервые в стране будет проведено оперативно-тактическое учение такой значимости и масштаба.

Отмечу, что Генеральным штабом было подготовлено и представлено мне несколько вариантов проведения этого учения. Я выбрал и утвердил самый сложный замысел и как главнокомандующий Вооруженными силами буду осуществлять непосредственное руководство учением.

Данные учения ориентированы на отработку нестандартных способов действий наших войск, неожиданных для вероятного противника и будут проходить на всей территории Абхазии в течение пяти суток круглосуточно, днем и ночью, без оперативных пауз, с привлечением резервистов Вооруженных сил. Это накладывает особую ответственность на командиров всех уровней.

Для создания условий, наиболее приближенных к реальной обстановке, будут сформированы две противоборствующие группировки войск, которые в состязательном режиме отработают навыки управления войсками. При непрерывном наращивании оперативной обстановки, комплексно будут отработаны вопросы перевода войск с мирного на военное время, подготовки и ведения операций, территориальной обороны.

Важная роль отводится главам администраций городов и районов, которые будут принимать непосредственное участие в учениях при выполнении мобилизационных мероприятий и территориальной обороны.

Замысел данного учения предусматривает участие органов государственной власти, местных органов государственного управления, силовых структур, входящих в состав Вооруженных сил. Это проверка готовности всех должностных лиц государственного и военного уровня выполнить свои обязанности в военное время и способности Вооруженных сил выполнить свои задачи по предназначению.

В эти непростые времена, когда мир сталкивается с угрозами и вызовами совершенно нового порядка, как никогда важно помнить, что мы все вместе, от рядового до главнокомандующего, являемся частью одной Родины, и ответственность за ее защиту лежит на каждом из нас».