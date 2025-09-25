ОБСУДИЛИ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

Сухум. 25 сентября 2025. Абхазия-Информ . После завершения инструкторско-методических занятий (ИМЗ) по вопросам подготовки и проведения оперативно-тактических учений главнокомандующий Вооружёнными силами Абхазии Бадра Гунба провёл совещание с министром обороны Владимиром Ануа, его заместителями, начальником Генерального штаба ВС Абхазии Владимиром Савченко. В работе совещания также принял участие руководитель Администрации президента Беслан Эшба.

Обсуждались организационные вопросы, связанные с проведением предстоящих оперативно-тактических учений. Глава государства подчеркнул необходимость максимально ответственного подхода к подготовке и проведению этих мероприятий.

Отдельное внимание было уделено состоянию Вооружённых сил Республики Абхазия, уровню их боеготовности, вопросам материально-технического обеспечения и другим ключевым направлениям деятельности армии.

По итогам совещания главнокомандующий Вооружёнными силами дал ряд поручений руководству Минобороны, касающихся повышения уровня боевой подготовки, совершенствования системы управления войсками, а также обеспечения воинских частей всем необходимым для успешного выполнения поставленных задач.