РОССИЯ ОКАЗЫВАЕТ АБХАЗИИ ПОМОЩЬ В УСТРАНЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИИ

Сухум. 25 сентября 2025. Абхазия-Информ . В Сухуме ливневые дожди нанесли большой урон многочисленным объектам. Это многоквартирные дома, частные домовладения, дорожная инфраструктура. Братские регионы Российской Федерации, в частности, Краснодарский край и Ханты-Мансийский автономный округ, предоставили посильную помощь в виде стройматериалов для ликвидации последствий стихийного бедствия. В Абхазию завозят стройматериалы – цемент, профнастил, дорожная сетка, лес для кровельного материала.

«Материал, который предоставили нам российские регионы, необходим для восстановления объектов. Все они будут использованы исключительно для ремонта повреждённых объектов на территории столицы. В настоящий момент происходит разгрузка партии цемента из Краснодарского края. Администрация города Сухума выражает сердечную благодарность руководству Краснодарского края и руководству Ханты-Мансийского автономного округа за оказанную помощь», – сказал начальник Управления городским хозяйством Администрации Сухума Руслан Авидзба.