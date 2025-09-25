ПОВРЕЖДЕННАЯ ЧАСТЬ КОЛОННАДЫ НА НАБЕРЕЖНОЙ СУХУМА ВОССТАНОВЛЕНА

Сухум. 25 сентября 2025. Абхазия-Информ. Часть колоннады на набережной Сухума, поврежденная в результате упавшего от сильного ветра дерева в время стихии 20 сентября, восстановлена. По поручению главы Сухума Тимура Агрба, специалисты УГХ администрации оперативно убрали ствол дерева, расчистили территорию от наносов и веток, и приступили к ремонту самой колоннады.