ПЛАН ОБЩЕГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 27 СЕНТЯБРЯ
Сухум. 25 сентября 2025. Абхазия-Информ. Администрацией столицы утвержден план проведения общегородских мероприятий, приуроченных к празднованию 32-й годовщины освобождения города Сухум (27.09.2025).
08:00-16:00 – квест-забег «Маршруты здоровья: дорога Диоскуров» (старт: площадь Свободы, финиш: станция Гума);
10:00 церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. (парк Славы (ул. Аидгылара));
11:00 – традиционный открытый турнир по волейболу «Кубок города Сухум», посвящённый дню освобождения города столицы (среди девушек) – Дворец спорта им. С. Багапш. Турнир проходит по 2 октября;
11:00 – развлекательные мероприятия для детей (парк им. Т. Шамба («Сказка»));
11:00 – детский шахматный турнир, посвященный дню освобождения города Сухум (Сухумская детская шахматная школа им. А. Карпова);
12:00 – товарищеский матч по футболу между командами ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. (мини-футбольное поле (ул. Ген. Дбар, «Дэм»));
12:00 – военно-патриотическое мероприятие «Наследники Победы» (Площадь Свободы);
15:00 – концертная программа «Ахәрашәа, ахәра зырӷьо»: выступление хора из 413 школьников – по числу дней, в течение которых длилась Отечественная война народа Абхазии (площадь Свободы);
15:00 – соревнования по стрельбе из лука (парк у памятника Неизвестному солдату);
17:30 – островок поэзии (парк у памятника Неизвестному солдату);
18:00 - праздничный концерт (парк у памятника Неизвестному солдату);
20:00 - праздничный фейерверк.