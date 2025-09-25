ПЛАН ОБЩЕГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 27 СЕНТЯБРЯ

10:00 церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. (парк Славы (ул. Аидгылара));

11:00 – традиционный открытый турнир по волейболу «Кубок города Сухум», посвящённый дню освобождения города столицы (среди девушек) – Дворец спорта им. С. Багапш. Турнир проходит по 2 октября;

11:00 – развлекательные мероприятия для детей (парк им. Т. Шамба («Сказка»));

11:00 – детский шахматный турнир, посвященный дню освобождения города Сухум (Сухумская детская шахматная школа им. А. Карпова);

12:00 – товарищеский матч по футболу между командами ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. (мини-футбольное поле (ул. Ген. Дбар, «Дэм»));

12:00 – военно-патриотическое мероприятие «Наследники Победы» (Площадь Свободы);

15:00 – концертная программа «Ахәрашәа, ахәра зырӷьо»: выступление хора из 413 школьников – по числу дней, в течение которых длилась Отечественная война народа Абхазии (площадь Свободы);

15:00 – соревнования по стрельбе из лука (парк у памятника Неизвестному солдату);

17:30 – островок поэзии (парк у памятника Неизвестному солдату);

18:00 - праздничный концерт (парк у памятника Неизвестному солдату);

20:00 - праздничный фейерверк.