ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Сухум. 25 сентября 2025. Абхазия-Информ . В Парламенте Абхазии прошло заседание Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, на которое был приглашен начальник Государственного управления охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Гарик Сангулия.

В ходе заседания он рассказал о работе возглавляемого им ведомства и задачах, стоящих перед коллективом, поделился с депутатами проблемами, с которыми сталкивается Госуправление. Сангулия ответил на многочисленные вопросы и выразил благодарность парламентариям за намерение оказывать содействие Государственному управлению охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия.

Участники заседания обсудили вопросы совершенствования законодательства, действующего в данной сфере.