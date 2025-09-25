 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Новости Четверг, 25 сентября 2025 16:26
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Сухум. 25 сентября 2025. Абхазия-Информ. В Парламенте Абхазии прошло заседание Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, на которое был приглашен начальник Государственного управления охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Гарик Сангулия.

В ходе заседания он рассказал о работе возглавляемого им ведомства и задачах, стоящих перед коллективом, поделился с депутатами проблемами, с которыми сталкивается Госуправление. Сангулия ответил на многочисленные вопросы и выразил благодарность парламентариям за намерение оказывать содействие Государственному управлению охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия.

Участники заседания обсудили вопросы совершенствования законодательства, действующего в данной сфере.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 25 сентября 2025 16:29

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПЛАН ОБЩЕГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 27 СЕНТЯБРЯ УКАЗАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.