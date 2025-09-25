 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

УКАЗАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Четверг, 25 сентября 2025 16:29
УКАЗАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 25 сентября 2025. Абхазия-Информ. Главнокомандующий Вооруженными силами Республики Абхазия Бадра Гунба, по итогам инструкторско-методических занятий, дал Указание по подготовке и проведению двусторонних оперативно-тактических учений с группировками войск «Восток» и «Запад»

УКАЗАНИЕ

 

В соответствии с утвержденным замыслом провести в плановые сроки двусторонние оперативно-тактические учения с группировками войск «Восток» и «Запад».

Премьер-министру Республики Абхазия организовать работу по оказанию помощи местным органам государственного управления в решении мобилизационных вопросов и задач территориальной обороны, осуществлять контроль за их работой в ходе учений.

Министру обороны Республики Абхазия и начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Абхазия:

• продолжить подготовку войск к решению учебно-боевых задач;

• определить условные обозначения сторон, а также ограничения в их действиях. Особое внимание обратить на применение БпЛА в запретных зонах, а также вблизи охраняемых объектов;

• проанализировать результаты оперативно-тактических учений и представить предложения по повышению эффективности мер по подготовке страны к обороне, подготовке Вооруженных сил Республики Абхазия к выполнению задач по предназначению, а также мобилизационное развертывание и территориальную оборону.

Доложить к 10 ноября 2025 года на заседании Совета безопасности Республики Абхазия;

• привлечь штабы, силы и средства территориальной обороны районов в полном объеме планов военного времени;

• практические действия войск, сил и средств по отработке учебно-боевых задач организовать на полигонах с проведением боевых стрельб.

Председателю Службы государственной безопасности Республики Абхазия, министру внутренних дел Республики Абхазия, министру по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия, председателю Государственного таможенного комитета Республики Абхазия, директору Агентства правительственной связи Республики Абхазия:

• лично принять участие в учениях в соответствии с функциональными обязанностями по занимаемой должности;

• организовать подготовку подчиненных сил и средств и их обучение в ходе учений;

В ходе проведения учений руководству Вооруженными Силами Республики Абхазия:

• обеспечить соблюдение требований безопасности при практических действиях войск, сил и средств;

• исключить нанесение ущерба объектам народного хозяйства и частной собственности граждан;

• согласовывать с главами администраций маршруты перегруппировки войск, сил и средств, обеспечивая сопровождение колонн силами Министерства внутренних дел Республики Абхазия.

