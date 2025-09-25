ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПОИСКИ УЛЬЯНЫ КОНОВАЛОВОЙ

Сухум. 25 сентября 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники ГИМС МЧС Абхазии продолжают поиски Коноваловой Ульяны Александровны, приехавшей в республику на отдых из Санкт-Петербурга и утонувшей в акватории Пицунды 20 сентября. Спасатели обследовали значительную часть акватории и прибрежной зоны, однако найти утонувшую не удалось.