ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Абхазия Информ

ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПОИСКИ УЛЬЯНЫ КОНОВАЛОВОЙ

ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПОИСКИ УЛЬЯНЫ КОНОВАЛОВОЙ

Сухум. 25 сентября 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники ГИМС МЧС Абхазии продолжают поиски Коноваловой Ульяны Александровны, приехавшей в республику на отдых из Санкт-Петербурга и утонувшей в акватории Пицунды 20 сентября. Спасатели обследовали значительную часть акватории и прибрежной зоны, однако найти утонувшую не удалось.

О происшествии поставлены в известность местные жители и руководство близлежащих отелей. По словам очевидцев женщина купалась в штормовом море и по всей видимости её унесло волной.

Поиски будут продолжены.

