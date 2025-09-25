СПИКЕР ВСТРЕТИЛСЯ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 25 сентября 2025. Абхазия-Информ . Спикер Парламента Лаша Ашуба посетил офис Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия, где встретился с Анас Кишмария. Омбудсмен рассказала спикеру о работе и задачах, стоящих перед аппаратом Уполномоченного, и проблемах, с которыми обращаются в офис граждане республики.

Она также обратила внимание на значимость развития международных связей и укрепления абхазо-российского сотрудничества в области прав человека.

Участники встречи обсудили вопросы законодательного и практического обеспечения основных прав и свобод человека и гражданина.

Лаша Ашуба выразил уверенность, что сложившееся взаимодействие Парламента и института Уполномоченного по правам человека будет способствовать принятию необходимых мер по обеспечению прав и свобод граждан.