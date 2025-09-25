 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПЛАНИРУЕТСЯ РАСЧИСТКА И ЧАСТИЧНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА «СИНОП»

Новости Четверг, 25 сентября 2025 16:43
Оцените материал
(0 голосов)
ПЛАНИРУЕТСЯ РАСЧИСТКА И ЧАСТИЧНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА «СИНОП»

Сухум. 25 сентября 2025. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба посетил парк «Синоп», находящийся на балансе ГНУ «Сухумский физико-технический институт» (СФТИ).

Заместитель директора СФТИ по общим вопросам Владимир Куницкий рассказал спикеру об истории парка и ознакомил с нынешним состоянием его коллекции.

По инициативе Лаши Ашуба планируется проведение работ по расчистке и частичному благоустройству территории парка.

Прочитано 2 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СПИКЕР ВСТРЕТИЛСЯ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ШКОЛАХ АБХАЗИИ НАЧАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОВЫЙ УЧЕБНИК ПО ГЕОГРАФИИ РЕСПУБЛИКИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.