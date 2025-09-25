ПЛАНИРУЕТСЯ РАСЧИСТКА И ЧАСТИЧНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА «СИНОП»

Сухум. 25 сентября 2025. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба посетил парк «Синоп», находящийся на балансе ГНУ «Сухумский физико-технический институт» (СФТИ). Заместитель директора СФТИ по общим вопросам Владимир Куницкий рассказал спикеру об истории парка и ознакомил с нынешним состоянием его коллекции.

По инициативе Лаши Ашуба планируется проведение работ по расчистке и частичному благоустройству территории парка.