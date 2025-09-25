В ШКОЛАХ АБХАЗИИ НАЧАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОВЫЙ УЧЕБНИК ПО ГЕОГРАФИИ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 25 сентября 2025. Абхазия-Информ. Министерство просвещения Абхазии распределило по образовательным учреждениям новый учебник географии для 9 классов. Тираж издания составил 6000 экземпляров. Учебное пособие, разработанное преподавателями Абхазского государственного университета, включает разделы о физической и экономической географии региона. Особое место в издании занимает материал об особо охраняемых природных территориях, в том числе о национальном парке «Кодорское ущелье».