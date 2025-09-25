 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ВСТРЕЧА С РУКОВОДИТЕЛЕМ BOSTON POLO CLUB

Новости Четверг, 25 сентября 2025 16:52
Сухум. 25 сентября 2025. Абхазия-Информ. В Госкомитете по делам молодежи и спорта состоялась встреча с основателем и руководителем американского «Boston Polo Club» Марком Ташджяном. Вице-премьер, и.о. председателя Госкомитета Таращ Хагба и президент Федерации конного спорта Абхазии Асхад Агрба поприветствовали гостя и обсудили с ним пути развития двустороннего сотрудничества.

Они подробно рассказали об истории и современном этапе развития конного спорта в республике, а также о планах на будущее.

Таращ Хагба подчеркнул стратегическую важность такого партнерства: «Мы открыты для диалога и уверены, что опыт наших коллег, а также возможное сотрудничество будет способствовать динамичному развитию конного спорта в Абхазии, подготовке наших спортсменов и укреплению международных спортивных связей».

В свою очередь, Марк Ташджян выразил заинтересованность в сотрудничестве и отметил потенциал абхазского направления.

По итогам встречи стороны договорились проработать конкретные проекты для дальнейшей реализации.

