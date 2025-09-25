ВСТРЕЧА С РУКОВОДИТЕЛЕМ BOSTON POLO CLUB

Сухум. 25 сентября 2025. Абхазия-Информ . В Госкомитете по делам молодежи и спорта состоялась встреча с основателем и руководителем американского «Boston Polo Club» Марком Ташджяном. Вице-премьер, и.о. председателя Госкомитета Таращ Хагба и президент Федерации конного спорта Абхазии Асхад Агрба поприветствовали гостя и обсудили с ним пути развития двустороннего сотрудничества.

Они подробно рассказали об истории и современном этапе развития конного спорта в республике, а также о планах на будущее.

Таращ Хагба подчеркнул стратегическую важность такого партнерства: «Мы открыты для диалога и уверены, что опыт наших коллег, а также возможное сотрудничество будет способствовать динамичному развитию конного спорта в Абхазии, подготовке наших спортсменов и укреплению международных спортивных связей».

В свою очередь, Марк Ташджян выразил заинтересованность в сотрудничестве и отметил потенциал абхазского направления.

По итогам встречи стороны договорились проработать конкретные проекты для дальнейшей реализации.