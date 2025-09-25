 

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЙДУТ В АБХАЗИИ 30 СЕНТЯБРЯ

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЙДУТ В АБХАЗИИ 30 СЕНТЯБРЯ

Сухум. 25 сентября 2025. Абхазия-Информ. 30 сентября в Абхазии отмечают День Победы и Независимости. В этот день в Сухуме и по всей республике будут проводиться различные памятные и праздничные мероприятия.

10:00 – церемония возложения цветов к Мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. в Парке Славы.

11:30 – военный парад в честь празднования 32-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. Прохождение колонн «Бессмертного полка».

12:30 – возложение цветов к Мемориалу первого президента Республики Абхазия В.Г. Ардзинба в селе Нижняя Эшера Сухумского района.

14:00 – возложение цветов к Мемориалу второго президента Республики Абхазия С.В. Багапша в селе Джгярда Очамчырского района.

18:30 – праздничный концерт с участием государственных творческих коллективов и артистов абхазской эстрады на площади перед Абхазским драмтеатром им. С.Я. Чанба.

20:00 – праздничный фейерверк на Набережной махаджиров.

