НА БЗЫБСКОМ ИППОДРОМЕ ПРОЙДУТ СКАЧКИ

Сухум. 25 сентября 2025. Абхазия-Информ . Федерация конного спорта Абхазии приглашает 4 октября всех любителей этого вида спорта на Республиканский Бзыбский ипподром, где пройдут скачки впервые с призовым фондом 5,175 млн. рублей на призы президента Абхазии Бадры Гунба, мобильных сотовых компаний «Аквафон», «А-Мобайл» и др.

По словам президента Федерации конного спорта Асхада Агрба уже прибывают на ипподром лучшие скаковые чистокровные лошади как известных абхазских коневладельцев, так и из субъектов Российской Федерации.

Будет зрелищно и интересно.

Вход на ипподром бесплатный.

Программа скачек:

1. 1200 м ч/п рожд. в Абхазии 2-леток – приз АЖД;

2. 1400 м ч/п (открытый) 2-леток – приз памяти погибших 1992-1993 гг.;

3. 1600 м ч/п рожд. в Абхазии – приз памяти погибших абхазских добровольцев в 1992-1993 гг.;

4. 1600 м ч/п (открытый) З-леток и старше – приз Абхазо-абазинского Конгресса;

5. 2000 м ч/п рож. в Абхазии – приз памяти І -го президента Абхазии В.Г. Ардзинба;

6. 2400 м ч/п (открытый) 3-леток и старше – приз президента Б.Гунба;

7. 3200 м ч/п (открытый) 3 леток и старше – приз памяти II -го президента С.В. Багапш.

Показательные национальные игры

1. Метание дротиков – приз памяти Заслуженного тренера Абхазии Ю. Тарба;

2. Конный футбол – приз конников Абхазии.

Абхазские социальные сети Абхазия Навсегда и ABKHAZIA FOREVER будут в информационной площадке поддерживать деятельность президента Федерации Конного Спорта Республики Абхазия Асхада Агрба.