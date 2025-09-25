 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НА БЗЫБСКОМ ИППОДРОМЕ ПРОЙДУТ СКАЧКИ

Новости Четверг, 25 сентября 2025 19:29
Оцените материал
(0 голосов)
НА БЗЫБСКОМ ИППОДРОМЕ ПРОЙДУТ СКАЧКИ

Сухум. 25 сентября 2025. Абхазия-Информ. Федерация конного спорта Абхазии приглашает 4 октября всех любителей этого вида спорта на Республиканский Бзыбский ипподром, где пройдут скачки впервые с призовым фондом 5,175 млн. рублей на призы президента Абхазии Бадры Гунба, мобильных сотовых компаний «Аквафон», «А-Мобайл» и др.

По словам президента Федерации конного спорта Асхада Агрба уже прибывают на ипподром лучшие скаковые чистокровные лошади как известных абхазских коневладельцев, так и из субъектов Российской Федерации.

Будет зрелищно и интересно.

Вход на ипподром бесплатный.

Программа скачек:

1. 1200 м ч/п рожд. в Абхазии 2-леток – приз АЖД;

2. 1400 м ч/п (открытый) 2-леток – приз памяти погибших 1992-1993 гг.;

3. 1600 м ч/п рожд. в Абхазии – приз памяти погибших абхазских добровольцев в 1992-1993 гг.;

4. 1600 м ч/п (открытый) З-леток и старше – приз Абхазо-абазинского Конгресса;

5. 2000 м ч/п рож. в Абхазии – приз памяти І -го президента Абхазии В.Г. Ардзинба;

6. 2400 м ч/п (открытый) 3-леток и старше – приз президента Б.Гунба;

7. 3200 м ч/п (открытый) 3 леток и старше – приз памяти II -го президента С.В. Багапш.

Показательные национальные игры

1. Метание дротиков – приз памяти Заслуженного тренера Абхазии Ю. Тарба;

2. Конный футбол – приз конников Абхазии.

Абхазские социальные сети Абхазия Навсегда и ABKHAZIA FOREVER будут в информационной площадке поддерживать деятельность президента Федерации Конного Спорта Республики Абхазия Асхада Агрба.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 25 сентября 2025 20:00

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЙДУТ В АБХАЗИИ 30 СЕНТЯБРЯ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.