ПРАВИТЕЛЬСТВО АБХАЗИИ ОБСУДИЛО С ФЕРМЕРАМИ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ АГРОСЕКТОРА

Сухум. 25 сентября 2025. Абхазия-Информ . В Министерстве сельского хозяйства состоялась встреча премьер-министра Владимира Делба, вице-премьера Вараздата Миносяна и министра сельского хозяйства Беслана Джопуа с фермерами и сельхозпроизводителями. Основная цель, как отметил министр, – обсуждение проблем в отрасли и выработка конкретных предложений по её развитию.

Премьер-министр Владимир Делба подчеркнул, что главная задача правительства – обеспечить комплексное развитие села, охватывающее как экономические, так и социальные аспекты. Он отметил, что это только первый шаг, и все озвученные предложения лягут в основу дальнейшей работы по поддержке аграрного сектора в рамках поручений президента Бадры Гунба.

«Цель нашей сегодняшней встречи – это диалог о том, с какими потребностями, прежде всего, сталкивается наш сельхозпроизводитель, какие сложности на пути, какие административные барьеры стоят, какую поддержку хотелось бы получать от государства в различных формах», – сказал премьер-министрю

«Сегодня то время, когда государственная поддержка крайне необходима, и мы продолжим её и в текущем году, и в последующие годы, но нужно совершенствоваться с учётом того, какая есть обратная связь у фермеров, что необходимо сделать так, чтобы более быстрыми темпами развивалось сельское хозяйство, чтобы мы сокращали импорт сельхозпродукции с учётом тех реалий, в которых мы сегодня находимся», – добавил премьер-министр.

Ввозной НДС, таможенные пошлины, подготовка и переподготовка, персонала, аккредитация предприятий, в том числе аккредитация продукции, кооперация сельхозпроизводителей, меры по защите сельхозпроизводителей, меры по защите отечественного производителя, льготное кредитование, информационное сопровождение, – эти и другие вопросы обсудили на встрече.

Фермеры озвучили не только ряд проблем, но и предложили свои решения.

Налоговые льготы и «мозговой центр»

Беслан Какалия, отметив, что сельское хозяйство находится в сложных условиях, предложил программу развития на 2025–2028 годы, которая будет включать налоговые льготы и преференции. Он также подчеркнул важность создания при министерстве «мозгового центра» для анализа возникающих вопросов. По его мнению, необходимо экспортировать готовую продукцию, а не сырьё, приведя в пример ситуацию с орехом-фундуком, основная часть урожая которого продается в Грузию.

Доступ к рынкам и гранты

Юлия Павлюченкова указала на отсутствие закона о кооперативах и низкое информационное сопровождение сельхозпроизводителей. Она предложила обеспечить доступ к российским торговым сетям, создать агропарки и электронную торговую площадку, а также предоставлять гранты и кредиты под низкий процент.

Защита и пошлины

Абесалом Кварчия призвал к защите фермеров на государственном уровне и предложил отменить таможенные пошлины на препараты для защиты растений. Он считает, что государству стоит поддерживать прежде всего собственных производителей, которые создают рабочие места и платят налоги в бюджет страны.

Снижение фискальной нагрузки

Илана Джопуа, которая специализируется на голубике и цитрусовых, отметила, что высокие пошлины на саженцы и химикаты значительно удорожают этот бизнес. Она предложила государству «забыть» о фермерах на шесть-семь лет, пока саженцы не начнут давать урожай, чтобы развиваться без лишних фискальных нагрузок. По итогам обсуждения премьер-министр Владимир Делба озвучил конкретные шаги, которые планирует предпринять правительство.

Финансовая поддержка

В 2026 году будет выделено 250 миллионов рублей на предоставление субсидий. Что касается грантов, имеет смысл выдавать их организациям, объединившимся в кооперативы.

Льготное кредитование

Было отмечено, что для получения кредита требуется обеспечение. Одним из путей решения этой проблемы премьер-министр назвал развитие агротуризма. Делба также рассмотрел возможность возврата НДС и пошлин для производителей, которые используют всю приобретённую продукцию для собственных нужд, и предложил разработать соответствующий механизм.

Экспорт

Для успешного экспорта необходимы стабильность и долгосрочные гарантии. Премьер-министр отметил, что есть возможность наладить связи с региональными торговыми сетями России. Одна из задач в этом направлении – создание прозрачных механизмов сертификации. Также будут приняты меры по защите отечественного производителя от демпинга (например, рынка муки, кукурузы и фасоли). Была озвучена идея обеспечения производителей госконтрактами, если не менее 80% их продукции произведено в Абхазии.

Кадры

Одной из главных целей названо повышение престижа профессии агрария. Для этого важно решать не только экономические, но и социальные задачи, создавая благоприятные условия для работы учителей и врачей в сельской местности. Проблему низкого спроса на аграрное образование можно решить с помощью организации краткосрочного корпоративного обучения без отрыва от производства.

Дополнительные меры

Премьер-министр отметил также перспективность ряда предложенных инициатив, в том числе создание кооперативов сельхозпроизводителей, разработку и внедрение абхазского знака качества и единой торговой марки, создание электронной торговой площадки для фермеров и запуск программы лизинга сельхозтехники.

Владимир Делба подчеркнул, что Министерство сельского хозяйства должно подготовить предложения с учетом мнения сельхозпроизводителей.